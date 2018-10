SET contragolpea y dice que evadir tributos no es error administrativo

El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Fabián Domínguez, salió al paso de las declaraciones hechas por Ricardo Preda, abogado de Javier Zacarías Irún, y afirmó que el no pago de un impuesto no puede considerarse bajo ningún sentido como un error administrativo.

El defensor del senador cartista había manifestado que el caso no debería ser tipificado como evasión, ya que la liquidación que debía haberse realizado por el impuesto a la renta personal (IRP) se efectuó bajo el concepto del impuesto a la renta comercial, industrial y de servicios (Iracis), supuestamente por un error de la contadora; es decir, se tributó y no hubo perjuicio al Fisco.

Ante esto, Domínguez fue contundente: error administrativo se considera a una transgresión a la formalidad de un procedimiento, pero en ningún caso implica el no pago o el menor pago de algún gravamen.

“Error administrativo se da, por ejemplo, cuando yo me mudé de domicilio y no le conté al Fisco, o cuando no comuniqué a tiempo la baja de un comprobante. Pero si hay un daño material a la hacienda pública, se descarta la posibilidad de un error administrativo, eso dice la Ley 125/91”, expresó.

El subsecretario de Estado indicó que si bien es posible que la contadora de Zacarías Irún haya confundido las declaraciones juradas del IRP y el Iracis, es muy poco probable que eso suceda, debido a las diferencias expresas entre los hechos generadores. No obstante, aseguró que están controlando rigurosamente las documentaciones del legislador para corroborar la exactitud de las declaraciones juradas.

Resultados. Consultado sobre los avances de la investigación por una supuesta evasión del IRP, el titular de la SET señaló que se iniciaron los controles a los demás contribuyentes y empresas vinculados a la actividad que realizaba el senador cartista.

Resaltó que a medida que van colectando y cruzando los datos con el sistema, van colaborando también con la Fiscalía en todo lo referente al sistema impositivo.

La Administración Tributaria ya inició su propia investigación contra Zacarías Irún por supuesta evasión de impuestos días atrás.

El viceministro Domínguez adelantó que en los primeros controles pudieron detectar que una de las empresas del legislador cuenta con una importante cantidad de dinero en caja, es decir, sin ser distribuido como ganancias entre los accionistas.

Explicó que están analizando si ese dinero realmente sigue disponible en esa cuenta mediante un procedimiento denominado arqueo de caja. Si encuentran que fue distribuido y se maquillaron los balances, Zacarías Irún deberá tributar sobre el IRP.

Con respecto a las penas por evasión, señaló que además de las multas administrativas, si se comprueba que hay fraude fiscal el caso puede tener derivación penal.

La Fiscalía, por su parte, ya realizó más de una decena de allanamientos en el marco de la investigación y encontró que las empresas del clan Zacarías movían más dinero del que declaraban a la SET.

Preda fue asesor externo de Tributación

Ricardo Preda, abogado de Javier Zacarías Irún, fue contratado por la administración de Marta González en el 2014 como asesor externo de la SET.

El letrado realizó asesoramiento, principalmente, sobre el proyecto de ley que buscaba eliminar la prejudicialidad y fijar reglas claras para que la investigación penal a evasores sea más rápida y eficiente.

Casualmente, ahora el abogado Preda insiste en que el no pago del IRP fue solo un error administrativo y no debe ser castigado penalmente.

El legislador admitió que no pagaba el IRP

Pago el IRP desde que soy senador de la nación. Un profesional independiente puede optar por dar factura.

No está entendiendo (el fiscal que lleva su causa), por eso no debe hablar demasiado pronto. Javier Zacarías Irún, senador colorado.