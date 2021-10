SET bloquea el RUC a otra proveedora de la Municipalidad

Sobre el artículo de limpieza de la marca Alkadds, representantes en el país aseguraron que no realizaron la venta de estos productos a esta empresa, por lo que se desconocen detalles de la operación.

La SET impuso esta medida de bloqueo a los proveedores que no respondieron a los requerimientos, como libro de compras y ventas, o que consignaron información que no corresponde en sus facturas, como direcciones no encontradas. Hasta el momento figuran como bloqueadas Diest Medicinal, de Benicio Cano Martínez; DFR, representada por David Fernández Rachid; Grupo Orca, de Manuel Luis Román Cabañas, y Ramírez y Cía., de Ramón Ramírez Barboza.

En tanto, la causa cuenta con denuncia ante el Ministerio Público radicada el 7 de octubre, que aún no tienen un fiscal asignado. Mientras que en Contraloría General de la República, que hizo un pedido de informes, se concedió una prórroga a la Comuna hasta fin de mes.