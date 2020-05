Servio: “Gustavo me trata como un hijo”

A principios de marzo, antes del parate obligado por la pandemia, Servio habría tenido un encontronazo con Costas en una práctica, que había hecho que el DT ponga su cargo a disposición.

Versiones de los mismos dirigentes aurinegros afirmaron el hecho, pero horas después quedó en un mero incidente.

“Imposible, Gustavo me trata como un hijo. Cuando él estaba en Arabia me pidió que vaya para allá, no pude ir. Cuando agarró Guaraní, a las dos semanas me llamó para venir en diciembre, le debo todo a este cuerpo técnico, me pidió para venir, trato de entrar a la cancha, seguir rindiéndole y dejar todo por este plantel que tiene los objetivos muy claros”, dijo el meta aurinegro en charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Luego prosiguió con los elogios al adiestrador: “Gustavo es un gran técnico, le trata de dar oportunidades a todos, todos los que entraron están haciendo bien las cosas, esperemos que el proceso siga, a todos los que se les acabarán los contratos le renueven, porque es un equipo con objetivos claros y Guaraní está haciendo las cosas muy bien”. Servio finaliza su contrato con Guaraní en diciembre.