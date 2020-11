“Para ganar un partido debemos ser valientes en el uso de la pelota, atacar con profundidad y defendernos muy bien, hacer daño en la pelota detenida. Toda victoria sirve de estímulo para ir a buscar otro triunfo, así es que lo tomaremos como un estímulo para poder ganar el juego”, refirió el estratega en cuanto a lo que apunta, sumando: “El objetivo es seguir jugando de la misma manera, ser fieles a nuestra idea, adueñarnos del partido y al jugar bien uno consigue los puntos”.

El DT además apuntó acerca del la primera parada, ante los albicelestes: “Primeramente, equiparar el uno contra uno, encontrar la respuesta defensiva a la calidad de sus atacantes, luego imaginar lo táctico. No desconocemos la calidad de nuestro rival, pero también sabemos que somos un equipo muy dinámico, muy agresivo, que sabe hacer posesiones largas y profundas. Necesitamos sentirnos dueños del balón”.

CLARO. Berizzo explicó cómo puede armar el esquema defensivo ante un rival peligroso como lo es el seleccionado de Argentina, que será liderado por Lionel Messi: “Junior Alonso es una alternativa que puede suplir la baja de Blas Riveros, no creo que le quite demasiada injerencia en el uso de la pelota, pero de acuerdo a continuar con nuestras líneas, nuestros centrales son capaces de entregar la pelota con mucha claridad. Imaginamos tener un mediocampo dinámico para superar la presión de Argentina, eso dependerá del buen pase y de la movilidad de todo el mundo, esto no debería recaer solo en un futbolista”.