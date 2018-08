Seprelad remitió informe el año pasado, pero con datos escuetos

“Nosotros no podemos abrir una investigación penal si no amerita el caso, debíamos de corroborar adecuadamente los datos enviados por la Seprelad y esto se logró en base a un dictamen que analizó dicho informe”, explicó la máxima autoridad del Ministerio Público.

En mayo de este año fue el segundo intento por parte de la Seprelad que volvió a presentar datos que hacen referencia a la empresa inmobiliaria propiedad del ex senador Óscar González Daher y de sus hijos María Emilia González Chaves y Óscar Rubén González Chaves, pero nuevamente la fiscala Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción en ese entonces Alba Rocío Cantero decidió devolver el documento.

La misma explicó que en los documentos no indicaban datos ni tampoco las supuestas operaciones sospechosas de la mencionada firma, simplemente refería que el propietario cuenta con un proceso penal por asociación criminal, cohecho pasivo agravado y tráfico de influencia por el polémico caso de audios filtrados que desnudaron una trama corrupta del manejo de la Justicia, por lo que tuvo que reenviar nuevamente al organismo de inteligencia financiera.

tercera la vencida. Finalmente por tercera vez y ya con informes pormenorizados la Seprelad presentó el reporte este mes, donde refiere incluso que la firma investigada tuvo movimientos multimillonarios, sería de unos ocho billones de guaraníes, según informó Quiñónez.

En base a ello la actual Adjunta Soledad Machuca decidió abrir una causa penal el 20 de agosto pasado y designar al fiscal René Fernández para que lleve adelante el proceso penal.

Por otra parte ayer la abogada Bettina Legal solicitó el reconocimiento de la personería jurídica para defender a Ramón González Daher (hermano del ex senador), su esposa Delcia Karjallo y su hijo Fernando González.

Caso audios: Fiscal espera pericia del cruce de llamadas

El fiscal anticorrupción Nelson Ruiz explicó que el ex senador Óscar González Daher y otros procesados en el caso de los audios filtrados del JEM podrán ser sometidos a la audiencia de imposición de medidas, ahora que la Corte destrabó la causa que investiga la rosca corrupta en el JEM. Indicó que va a ratificar el arresto domiciliario para el ex parlamentario, además para el senador Jorge Oviedo Matto, el ex secretario del JEM Raúl Fernández Lippmann y para los abogados Carmelo Caballero y Rubén Silva. Esperan el resultado del cruce de llamadas, para corroborar la fecha de los audios. Refirió que reúnen datos para la presentación del requerimiento conclusivo que tiene fecha 28 de diciembre próximo.El Tribunal de Apelación en lo Penal, tras ocho meses, destrabó la causa. JUEZ RENUNCIÓ. Por otro lado, el juez que debía llevar la causa, Óscar Delgado, renunció al cargo para acogerse a la jubilación. “Fueron 35 años y medio de mi vida, dedicados a la justicia. Cumplí con creces mi juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, con honestidad y patriotismo”, escribió en su cuenta de Facebook.El que lo reemplazará a Delgado hasta el 11 de setiembre será el juez Rolando Duarte.