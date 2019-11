Seprelad amenaza a las playas de autos

Oxilia informó que de las 1.142 playas de autos existentes en el país, el 50% no presenta los reportes en cuestión, por lo que ya sancionaron a 704 firmas con una nota de advertencia, y a aquellas que aun así continúan incumpliendo, se les suspenderá la constancia de registro en la Seprelad por un plazo de 90 días.

“Si no llegasen a cumplir en ese plazo de 90 días, se daría la baja del registro definitivo. Ese registro forma parte de los documentos que deben tener las entidades bancarias con las cuales operan; o si no, no podrían operar”, advirtió.