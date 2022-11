Senadores piden transparencia en el proceso de selección

Si bien no descartan que entren a tallar intereses políticos en la selección en el concurso que ya tiene a sus 53 candidatos, consideran que necesariamente en la terna deben quedar los mejores.

El senador Hugo Richer dijo que se tejen varios intereses, pero que es normal en un proceso como este.

“Detrás de cada candidatura hay disputas, por parte del poder político y el no poder político. Acá, el principal interesado es el presidente de la República que deja el gobierno y así como está diseñado el sistema es fundamental para ellos la Fiscalía. También hay otros factores de poder acá. Que la interna colorada tiene injerencia es cierto, pero eso se extiende”, apuntó y dijo que la mejor manera de encaminar a que el proceso sea exitoso es la vigilancia de la prensa e incluso de la ciudadanía.

Agregó que existen antecedentes de que algunos “procesos se hicieron muy bien y otros muy cuestionados”. Agregó que el principal interesado es el presidente Mario Abdo Benítez, quien tiene entre los postulantes a varios cercanos a su gobierno.

En tanto para el colorado oficialista Rodolfo Friedmann, el Consejo debe garantizar que serán tenidos en cuenta los mejores.

“Espero que el Consejo haga la mejor selección posible. Una vez que realicen todas las evaluaciones, la terna va al Poder Ejecutivo que designa y el Senado da el acuerdo. Que queden seleccionados los mejores y que el Ejecutivo tenga la sabiduría de elegir al mejor de la terna para que luego el Senado pueda evaluar”, sostuvo. Añadió que más de la capacidad, “la integridad” del próximo fiscal será primordial. El senador Amado Florentín expresó que el objetivo que debe mover a los miembros del Consejo, es que el “próximo fiscal general o fiscala general sea un buen profesional, que actúe con ecuanimidad y haga justicia sin discriminaciones”.

NO A CUOTEO. También se unió al pedido de transparencia el senador Stephan Rasmussen, del PPQ. “Que vengan tres buenos candidatos y no el candidato preseleccionado o acordado de antemano. En el Senado debemos dar el acuerdo al mejor postulante, que no responda políticamente a un sector, sino a la ciudadanía”, indicó.



