Senadores del PLRA, en mayoría, rechazan apoyo a la reelección

Existe un consenso entre varios senadores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), acerca de que no es el momento oportuno para hablar de reelección presidencial mediante una reforma constitucional. Algunos son tajantes en decir no, dado que posibilitar una reelección sería entregar en bandeja de plata al actual partido de gobierno. Otros, simplemente, piensan que hay temas más urgentes que tratar y, eventualmente en una reforma, el tema de la reelección no debe ser el tema central.