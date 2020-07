Senadora no acepta disculpas y Canillas afrontará juicio oral

El ex asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, Luis Fernando Canillas, irá a juicio oral, en la querella que le entabló la senadora Desirée Masi, por difamación, calumnia e injuria, porque la legisladora no aceptó sus disculpas en la audiencia.

El intento de conciliación fue ante el juez Darío Báez, donde el acusado estuvo con su abogado Mario Elizeche, a más del abogado querellante Guillermo Duarte.

En principio, la defensa solicitó el abandono de querella porque no asistió la legisladora, pero el magistrado rechazó el pedido porque el abogado tenía poder para representarla.

Después, el acusado pidió disculpas a la congresista opositora, como un último intento de evitar el juicio oral. Dijo que fue una reunión privada y no tuvo intención de distribuir el video, pero esto no fue aceptado.

De esta manera, finalmente ante la falta de acuerdo entre las partes, el magistrado Báez elevó el caso a juicio oral y público. La defensa deberá ahora presentar sus pruebas.

La querella fue por un video, donde Canillas estaba frente al corpóreo de Masi, donde se le escucha decir: “¿Sabés qué lo que me pone nervioso? Es que esta me sigue, esta hija de puta no me deja en paz. ¡Déjenme de joder!, que se vaya a la puta esta vieja de mierda. ¡Fuera, fuera!”.

Masi refirió que no se consideraba víctima, sino que más bien apunta a todas aquellas mujeres que no se animan a una mayor participación por temor a la discriminación.