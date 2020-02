Senadora insta a dejar de lado peleas

Luego de que saltara a la luz facturas del PLRA cuya inconsistencia alcanzaría los G.1.500 millones, Alvarenga dijo que este tema se debe solucionar en otro ámbito y no avivar la interna. Sostuvo que la pelea entre dirigentes afecta a todos. “A nosotros no nos conviene la distracción antes de elecciones”, indicó. “Se debe solucionar en otro ámbito lo financiero, porque si hay división no podremos lograr conquistar más distritos”, señaló. Abogó por el arreglo a nivel de cúpula, tras un acto por el día de la mujer realizado en el Congreso.