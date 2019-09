Senador Querey es el candidato del Frente Guasu para Asunción

Querey, de activa gestión en el Senado donde integra espacios con gran repercusión como la Comisión que investigaba el lavado de dinero y su relación con Darío Messer, confirmó que su sector lo apoya y que en este momento, sea o no candidato, ya trabaja a la par que en el Senado en todo lo que concierne a Asunción.

A un año de las elecciones municipales en el país, en la oposición se empiezan a barajar nombres y proyectos, así como en los otros sectores.

Es así que el Frente Guasu se adelanta en Asunción a los demás sectores no colorados, lanzando la figura de Querey, quien irrumpió en este periodo en la arena política como senador.

“De hecho que es una posibilidad, claro que sí. Ahora, eso va a estar determinado por el consenso interno tanto como por la opinión de otros actores políticos fraternos y progresistas”, dijo el legislador al hablar del proyecto.

Consultado acerca de si la oposición de momento no evalúa otras candidaturas y el porqué la discusión en torno a Asunción se está dilatando, mencionó que existen urgencias políticas, pero que Asunción es una tarea pendiente. “Pasa que las urgencias políticas de momento están postergando otros temas”, dijo.

Teniendo en cuenta que en la oposición llegar a consensos tampoco es un camino fácil, en especial cuando se trata de la candidatura de Asunción, Querey fue consultado si ya tienen acercamientos con los liberales en vista de que este sector también reivindicaría la chapa.

“Claro, lo que pasa es que tendríamos que ser muy claros con respecto a que una candidatura no será solamente del Frente Guasu, absolutamente, sino que aquí se trata de construir consensos y liderazgos que podamos reflotar una candidatura sólida para Asunción y que cree expectativas reales”, añadió.

Dijo que añadidos a la experiencia y la gestión, la credibilidad y la capacidad a lograr acuerdos deben ser dotes del candidato.

“A veces hay mucha credibilidad, incluso prestigio, pero no hay capacidad de gestión o no hay planificación técnica de la que se carece cuando no se llega a gestionar acuerdos políticos”, refirió.

Obras. Para Querey el problema de Asunción es estructural y hace falta gestión en varios aspectos, como el de la locomoción de las personas.

En este sentido, una obra importante podría ser la de dotar de trenes eléctricos (colgantes) a la ciudad, dijo.

Querey añadió que ya está en contacto con expertos de países asiáticos que desarrollan esta tecnología en sus grandes ciudades.

Agregó que quien llegue a ser intendente debe de inmediato desarrollar y ejecutar planes “porque quien se candidata ya sabe los problemas que heredó y estima las soluciones probables”, concluyó el parlamentario.