Senador dice que cambio obedece a “un pase de factura”

El senador colorado Silvio Ovelar reconoció que la remoción de su esposa del cargo de la Dirección Jurídica de la Itaipú Binacional obedece a un pase de factura político, por su decisión de abandonar el oficialismo y pasar a carpas de Honor Colorado.

“Creo que el presidente de la República tiene amplias facultades, y nosotros estamos identificados con un movimiento hace un buen tiempo, y debo agradecer el trato que le han dado a mi señora y a mí el presidente. No tengo ningún tipo de reparos, es un cargo de confianza y obró de la manera que creyó conveniente. Respeto su decisión y no me resta más que agradecer la gentileza que tuvieron con nosotros. Claro que es político, estamos ya en una etapa donde se van a definir las presidenciales y yo le entiendo al presidente porque está jugado con un movimiento determinado y tiene que mostrar señales, y él ha hecho uso de sus atribuciones de manera muy respetuosa”, manifestó.