Senador defiende a Armando Gómez y minimiza las causales

Para el senador de la línea de Equipo Joven, la intervención “es meramente política”.

“Ahora lo que pueda salir una vez establecido (el interventor), no sé. Entre las causales tengo varias que objetar, porque entre las mismas está el no pago de la caja de jubilaciones de las Municipalidades. Y pregunto, ¿cuántas de la totalidad pagan? Estoy seguro que más del 90% no lo hace, y eso es una barbaridad. Entonces, si esa es una de las causales principales, no podemos acompañar”, sostuvo.

Agregó que “el pedido de intervención puede ser comparable con la pérdida de confianza del representante de la ciudad (Junta) con respecto al administrador (intendente).

Dijo que pese a que considera que las causales presentadas no tienen sustento, el pedido pasó porque juntaron “dos o tres causales y tuvieron amplia mayoría”. “Vos podes separarle temporalmente a una autoridad electa sin tener hechos probados”, cuestionó.

Agregó que hasta ahora sólo se presume la mala gestión de Gómez y a que no hubo comprobación de hecho punible. “La sola presunción atenta contra un principio que se llama presunción de inocencia”, sostuvo. Minimizó la serie de hechos que se denunciaron en la presentación del pedido de intervención, pese a que fue aprobado en mayoría.