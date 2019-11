Senador cree que hay causales para enjuiciar a Sandra Quiñónez

“Lo mío no es una cuestión personal contra la fiscala general del Estado. Lo que cuestiono es la inacción, que (la institución) no reclama nada, no dice nada, no investiga nada, no escucha nada, no mueve nada contra los poderosos de la mafia”, indicó.

Recordó que casos como el del Metrobús jamás se investigaron a pesar de que se pagaron más de USD 23 millones. Cuestionó además el silencio en los casos de Messer, Cartes y Tarragó.

“Queremos ver el accionar de la Fiscalía. No es una cuestión personal contra nadie, es contra la mafia organizada. Queremos un Paraguay sin mafia”, ratificó.

“Todas las investigaciones de los casos grandes vienen del extranjero y no de la Fiscalía paraguaya, agentes encubiertos de los EEUU y de Brasil, que se hacen pasar de narcotraficantes, de lavadores mientras aquí es al revés: lavadores, narcotraficantes, y contrabandistas entran en la política”, puntualizó.

Sobre la posibilidad real de promover el juicio político consideró que existen argumentos. “De hecho hoy existen argumentos y es algo que no creo que alguien pueda desmentir, que no se hizo nada en los casos realmente serios (Cartes, Messer, Metrobús)”, reiteró.

Aseguró que nadie “puede rebatir que en estos casos hay total desinterés de Fiscalía”. Añadió que pertenece a una bancada y “debe conversar” si será una posición unitaria la de acompañar el juicio político en caso de que se inicie en la Cámara baja.

DIRECTORIO. La postura de Salyn Buzarquis coincide con la del presidente del directorio, Efraín Alegre, para quien el cargo de fiscala general del Estado actual fue digitado por “el crimen organizado”.

“¿Cómo van a investigar al crimen organizado si fueron puestos por ellos?”, se preguntó Alegre.



