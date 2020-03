Senador cartista exige que las urnas sirvan para el 2023

A la desconfianza en torno a los aparatos y luego sobre el proceso de licitación de los mismos, ahora se suma la utilidad para el 2023, año marcado para las elecciones generales.

El senador cartista Arnaldo Franco manifestó su preocupación sobre la capacidad de las urnas. El parlamentario anunció que pedirá informes al Tribunal Superior de Justicia Electoral sobre este punto.

Manifestó que estuvo escuchando en un programa televisivo a Luis Alberto Mauro, uno de los asesores de la institución electoral, quien estuvo hablando del tema. Franco indicó que los aparatos tendrían inconvenientes incluso en las internas.

Más que el desdoblamiento de elecciones en internas y comicios para la Junta, insistió en que más le preocupa el uso del dispositivo electrónico.

“Los plazos tenemos que acostumbrarnos a cumplir. Me parece una intención y no una propuesta, que ante la consulta estoy en contra. Más preocupado estoy por estas urnas que no van a servir para las elecciones nacionales. Eso me parece grave”, insistió.

Sostuvo que implicó un costo millonario, y que ante los rumores sobre la licitación de las urnas, se tenía que apostar a algo definitivo.

“Voy a pedir informes. Quería saber qué dicen las altas autoridades de la Justicia Electoral. No le hagan hablar a funcionario de segundo o tercer rango”, consideró.

Mencionó que incluso mantuvo una conversación con autoridades del TSJE, y que en principio se indicó que era complicado, pero que después aseguraron que las urnas tenían capacidad. “En octubre tuve una conversación con el presidente de la Justicia (Electoral). Este rumor ya existía. Me dijo que era complicado”, comentó. “Luego me vuelve a decir que está allanado el problema, que las urnas están preparadas para varias boletas”, señaló el legislador cartista. Calificó de desafortunadas las declaraciones de Mauro, ya que daban qué pensar.

“Deslegitima todo lo que tenga que ver con el trabajo. En el 2023, ¿qué urnas vamos a usar?”, reclamó. “Me preocupa las elecciones. El costo del alquiler es muy elevado”, cuestionó.

Al ser consultado sobre el monto específico, se limitó a señalar que implica millones de dólares, y que está incluido el proceso de contratación y capacitación de funcionarios.

“¿Cuánto costaría algo para dentro de tres años? Si no nos advierten para buscar otra salida, me preocupa”, reiteró.

La utilización obligatoria de urnas electrónicas a partir de las próximas elecciones previstas para junio fue sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo junto con el sistema de desbloqueo de listas.

Anteriormente, ya se habían utilizado las urnas, pero luego se volvió a las papeletas con el argumento de la desconfianza.

Los colorados habían cuestionado que se vuelva a las urnas, alegando que les perjudicó en las candidaturas, en elecciones anteriores.