Senado puede rechazar terna para la Corte por ser inconstitucional

En la opinión de renombrados ex legisladores, juristas constitucionalistas y ex asambleístas constitucionales, la discrecionalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura para elegir a tres personas de afiliación colorada, que incluso tenían bajos puntajes al inicio del proceso, para la terna de candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), puede ser atacada de inconstitucional y da paso a que la Cámara de Senadores revise el proceso y decida devolver la terna.

El ex senador liberal y ex asambleísta constituyente Miguel Abdón Saguier consideró inconstitucional el hecho de que los tres ternados para la Corte Suprema de Justicia sean colorados, ya que la Carta Magna establece que la democracia paraguaya es representativa, participativa y pluralista, con reconocimiento de la dignidad humana, por lo que consideró un despropósito la forma en que se conformó dicha terna. Criticó fuertemente el comentario realizado por el senador colorado y ex ministro de Salud Antonio Barrios, considerando que sus expresiones ofenden el espíritu de la Constitución Nacional, y consideró que los colorados pretenden manejar de manera hegemónica el país. Dijo que este tipo de manejos también atenta contra la dignidad de las personas, ya que grandes juristas que postulan al cargo con gran reputación son excluidos por no pertenecer al signo político colorado. Acción. Por su parte, el ex senador colorado y abogado constitucionalista Hugo Estigarribia manifestó que personalmente no tiene reparos contra los tres ternados, pero que si el Senado considera que hubo irregularidades en el proceso de selección, tiene la potestad de rechazar la terna de candidatos, así como también los propios postulantes que quedaron fuera podrían accionar ante el Poder Judicial contra la decisión del Consejo de la Magistratura (CM). Dijo que el CM establece el reglamento y que debe ser respetado, y que los miembros tienen un margen de discrecionalidad, que consideró esta vuelta fue mayor ya que personas que empezaron con bajo puntaje terminaron en los primeros lugares. Manifestó que el Senado debe ser consciente del grave cuestionamiento ciudadano hacia la representación política y hacia el no respeto a la institucionalidad y la ley de parte de los estamentos políticos, por eso deben debatir sobre el proceso ya que el próximo ministro de la Corte debe ingresar sin cuestionamientos. revisión. Por último, el ex senador, ex asambleísta constituyente y ex asesor jurídico del Poder Ejecutivo Emilio Camacho manifestó que debe revisarse el procedimiento para elaborar las ternas y que se ajuste estrictamente a lo que establece la Constitución Nacional. Dijo que, como parte interesada, ya que llegó a ser ternado el año pasado, no opina sobre la actual terna y que respeta la decisión del Consejo de la Magistratura, así como la que tome el Senado y el Ejecutivo.



Opiniones



Saguier considera inconstitucional que los ternados sean colorados

“He escuchado declaraciones verdaderamente atentatorias contra los principios constitucionales. Eso de que gracias a Dios que todos son colorados. En el artículo primero de nuestra Constitucional se definen las características de nuestra democracia, dice que es representativa, participativa y pluralista, con reconocimiento de la dignidad humana, y estos permanentemente están manteniendo todo lo contrario a lo que dice la Constitución, porque manejan la República de manera hegemónica, y eso no es democracia pluralista, en primer lugar. Y en segundo lugar, caen en una discriminación grosera entre los paraguayos, lo cual es atentatorio a la dignidad de la persona, es decir, aquellos que no son colorados no son personas, no tienen dignidad, pero esto es vergonzoso”, indicó el ex senador liberal y ex constituyente Miguel Abdón Saguier.



Estigarribia señala que candidatos que quedaron fuera pueden accionar

“El Senado puede rechazar la terna, ya que su función constitucional es seleccionar a uno pero también puede pedir informes de cómo se hizo el proceso y si no está conforme puede devolver la terna, nunca se hizo pero no significa que no se puede hacer, así como antes nunca se había negado el acuerdo y sucedió con Lugo y luego Cartes... Los propios candidatos no ternados también pueden impugnar el proceso, podrían accionar judicialmente contra la decisión del Consejo de la Magistratura, o también podrían presentar además sus argumentos al Senado pidiendo la devolución de la terna... Hay que entender que para terminar el proceso aún hay dos instancias, está el Legislativo que debe designar, pero también está el Ejecutivo que debe dar su acuerdo, entonces creo que lo fundamental es que en el Senado se debata seriamente esto”, dijo. Hugo Estigarribia,ex senador ANR.





Camacho afirma que método para elaborar terna debe ser revisado

“Hay que revisar a profundidad el sistema de selección de candidatos para ministro de la Corte Suprema de Justicia que aplica el Consejo de la Magistratura. Y en mi opinión hay que aplicar estrictamente lo que establece la Constitución Nacional, que simplemente dice en el artículo 258 que debe ser de nacionalidad paraguaya natural, haber cumplido treinta y cinco años, poseer título universitario de Doctor en Derecho y gozar de notoria honorabilidad. Además, haber ejercido efectivamente durante el término de diez años, cuanto menos, la profesión, la magistratura judicial o la cátedra universitaria en materia jurídica, conjunta, separada o sucesivamente. Respecto a la terna actual respeto profundamente porque el Consejo de la Magistratura actuó en base a sus atribuciones, así como el Senado hará lo mismo, así como el Ejecutivo”, expresó. Emilio Camacho, ex senador PEN.