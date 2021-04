Senado aprueba uso de fondos de binacionales y depende de diputados

Se estableció que esos fondos, que rondarían los USD 150 millones, se destinen a la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de blanco e infraestructura hospitalaria.

Con el consenso de la mayoría de los senadores también se incluyó que parte de la plata pueda ser utilizada para protección social, específicamente Pytyvõ y el pago a trabajadores suspendidos.

Un proyecto similar había sido rechazado en la Cámara de Diputados, el martes pasado, por lo que esta nueva propuesta será otra prueba de fuego para los legisladores.

Entre otras modificaciones que se incluyeron, figura un artículo nuevo que establece que se debe rendir un informe bimestral a la Comisión Bicameral que controla los recursos de la Ley de Emergencia, con copia a la Contraloría General.

En cuanto a la reglamentación de la legislación, se estableció que sea dentro de diez días después de su promulgación.

EL DEBATE. El liberal Blas Llano, quien se hizo cargo del proyecto, refirió que se trata de un tema remanido.

“Estamos hablando de 150 millones de dólares que podrían ser utilizados para fortalecer el sistema de salud público y privado’’, indicó.

“No existe un paraguayo que no tenga un pariente, amigo, compañero de colegio, facultad, vecino, que no haya sido infectado. Estamos superando las cinco mil muertes, y aparentemente va a ir creciendo la cifra”, advirtió.

“Hay que reconocer que en estos momentos candentes, el Senado ha demostrado mayor apertura y racionalidad. Espero que los diputados revean su postura”, dijo su correligionario Enrique Buzarquis.

“Todo puede esperar. No es el momento de comprar camionetas, destinar dinero a otra cuestión que no sea salud pública. La vida de los compatriotas no puede esperar”, consideró el senador.

El cartista Sergio Godoy alegó que no existe ningún artículo que establezca alguna prohibición sobre el uso de los fondos de las binacionales.

“Vimos que el Ejecutivo ahora cambió de criterio inclusive. Sin esta ley, procedió a destinar los fondos del puente. Con esta ley, le daríamos ropaje a la decisión ya tomada”, refirió el parlamentario.

“Sobran argumentos. Está todo allanado para darle un corte a esta situación, por demás injusta. No por ser binacional va a estar fuera de la Constitución y las leyes. Tienen que pasar al PGN de una vez y para siempre”, remarcó. Sin embargo, sus correligionarios de la Cámara Baja son los que traban la posibilidad.

La senadora Desirée Masi, una vez más insistió en que la lucha no es solamente dentro de los hospitales, y que tiene que haber restricciones. “Si seguimos con la idea de que la guerra vamos a ganar en los hospitales, no entendimos nada; sobre todo, el Ejecutivo no entendió nada”, cuestionó.

El abdista Rodolfo Friedmann alegó que todas son buenas intenciones, pero que lastimosamente no se podía hacer mucho, y que la ley iba a ser letra muerta.

“Es insólito lo que acabo de escuchar”, le retrucó Llano a Friedmann. “Dice que nadie puede solucionar este problema. Tenés que irte a tu casa, si estás admitiendo que no se puede hacer nada. Es una incapacidad manifiesta. Tiene que haber voluntad”, sentenció el senador del PLRA.