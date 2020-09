Senado acepta explicaciones sobre operativo de FTC, pese a dudas

Los ministros de Defensa Nacional, Bernardino Soto Estigarribia; del Interior, Euclides Acevedo; la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez; el Cmdte. de la Fuerza de Tarea Conjunta, capitán de Navío, Óscar Chamorro, y su vocero, Héctor Grau, entre otros, brindaron explicaciones a los senadores sobre el operativo, las circunstancias y los resultados.

La sesión se llevó a cabo de forma reservada, decisión que primó luego de que el presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón, pusiera a votación la publicidad o no del evento. La decisión de la reunión secreta fue avalada por los colorados y la senadora Desirée Masi. La senadora alegó al terminar la reunión que por motivos de seguridad votó por el secretismo del encuentro. Del lado opositor, que solicitaba una sesión pública, solo se consiguieron 18 votos contra 19. Salyn Buzarquis planteó que la sesión sea mixta, mitad pública y mitad reservada, pero no prosperó. Al término de la sesión, Óscar Salomón dijo que las explicaciones brindadas por las cabezas de las instituciones intervinientes ayudan para que se pueda esclarecer lo sucedido.

“Por las respuestas vertidas, conocimientos, probablemente cuestiones de inteligencia, no podemos entregar a la prensa detalles, pero tenemos un video grabado con explicaciones muy esclarecedoras“, relató. Mencionó además que cuando faltaba un orador, la fiscala general interrumpió la reunión para informar acerca del nuevo secuestro que tiene como víctima al ex vicepresidente Óscar Denis, tras cuyo conocimiento se levantó la sesión.

Para el senador Fernando Lugo, algunas justificaciones que hicieron los comandantes del operativo en el Norte, en relación al tratamiento de evidencias en el caso de las menores, no fueron suficientes. “Hay varias interpretaciones, pero el hecho en sí es uno solo… entiendo yo que en una situación así se sigue un libreto preestablecido porque la realidad es desafiante y el terreno es diferente, pero hay procedimientos que hay que seguir, códigos que seguir como cuestionaba también la senadora Desirée Masi, que dijo que el protocolo Covid no puede aplicarse a situaciones violentas por ejemplo”, informó. Según lo manifestado por los fiscales, estos actuaron con un “reaseguramiento jurídico”, explicó Lugo. Por su parte, el senador del Partido Patria Querida (PPQ) Stephan Rasmussen manifestó que “la FTC, la policía y la Fiscalía esclarecieron totalmente el papel que realizaron y lo que ocurrió, por lo que no quedó manto de duda”.

La FTC se ratificó que las víctimas vestían de guerrilleras y portaban armas. Asimismo, “expusieron cómo se hizo el rastrillaje, con equipos de GPS y cómo se cruzaron con personas y luego de identificarse los miembros de la FTC ya recibieron como respuesta disparos”, dijo el senador.