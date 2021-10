Semana de definición para la nómina de Eliminatorias

En la semana, el flamante entrenador de la Albirroja, Guillermo Barros Schelotto, deberá de confirmar la nómina de citados del exterior, que en su mayoría formarán la lista definitiva para los juegos de Eliminatorias ante Chile y Colombia.

Días atrás se remitieron los nombres a los clubes del exterior y se espera por la chance que puedan tener valores que no fueron tenidos en cuenta por el anterior entrenador Eduardo Berizzo, como los futbolistas de la Major League Soccer, Jesús Medina (New York), Cecilio Domínguez y Ródney Redes (Austin); del fútbol azteca, Celso Ortiz (Monterrey), y los europeos, Juan Iturbe (Aris Salónica de Grecia), Federico Santander (Bologna de Italia) e Isidro Pitta (Huesca de España). Otro nombre que se apunta es el de Blas Riveros, del Brondby de Dinamarca, que fue citado en el combo anterior, pero que no fue liberado por su club, debido a que se recuperó recientemente de una importante lesión.