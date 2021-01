Sello de excelencia de generación en generación, con más de medio siglo

Dino Haute Coiffure este mes celebra sus 52 años de trayectoria en el mundo de la belleza. Con Dino Gallitelli a la cabeza, en compañía de sus hijos, esta empresa familiar es sinónimo de arduo trabajo disciplinado que se refleja en sus nueve salones.

“El 2 de enero del año 1969 nace Dino. ¡Son unos cuántos!, pero sigue en mi mente y corazón la misma fuerza que me inspiró, pasión y excelencia”, cuenta emocionado Dino Gallitelli. Parte de la historia que tiene la peluquería la componen sus hijos Dino Luis, Adriana, Alessandro, Stefano y Aniella, que fueron inculcados, a lo largo de todos estos años, en el esfuerzo y la dedicación, así como el profesionalismo que lo caracteriza, y hoy forman parte de un gran pilar de Dino Haute Coiffure. “Me hace muy feliz que todos mis hijos trabajen en Dino, algunos como profesionales peluqueros y otros administrando, y Make que vive en EEUU colaborando con todo lo que es el look desde ahí. Indudablemente no podría haber tenido nueve salones de última generación en atención al cliente sin la ayuda de mis hijos”, comenta orgulloso Gallitelli y destaca que sus hijos son personas íntegras y honestas. DEDICACIÓN Y DISCIPLINA Dino resalta que sus inicios no fueron fáciles. El primer local que abrió con su nombre fue sobre la calle José Berges. Desde ese momento apuntaló su carrera y hoy cuenta con nueve salones de belleza femenino, masculino y mixto. “Me puedo considerar un bendecido, siempre pude cumplir con el compromiso asumido con proveedores y colaboradores”, destaca y añade que lo más importante es seguir buscando el éxito. Para Gallitelli no existe una fórmula para alcanzar el éxito, más bien tiene definido dónde quiere llegar. “Elijo las personas que me acompañan y con mucha disciplina y pasión se logra”, destaca sobre el grupo de colaboradores que realizan su trabajo con profesionalismo. Actualmente, Dino Haute Coiffure sigue innovando en tendencia, satisfaciendo a sus clientes con técnicas de alto nivel. AÑO DIFÍCIL A lo largo de estos 52 años, el 2020 fue el más duro a causa de la pandemia, lo que lo obligó a cerrar por meses sus locales. “Nos costó económicamente, pero logramos seguir el camino trazado, ‘trabajo más trabajo, más trabajo’, se lo hemos transmitido a nuestros colaboradores y mantenemos una actitud de trabajo y excelencia”, comparte. Y es por eso que este será un año inspirador para desarrollar, según él. “Mirando con gran fe. Para este año esperamos mantener los salones y consolidar nuestra academia exclusiva para los profesionales que trabajan en Dino”, finaliza el destacado profesional.



Una marca con nombre y apellido, que superó el duro momento de la pandemia, gracias al respaldo de los años en el mercado.