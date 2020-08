Según expertos, la pandemia aumenta el riesgo de violencia intrafamiliar

Timoteo Epifanio Ferreira ya había sido denunciado por violencia intrafamiliar y contra él pesaba una prohibición de acercarse a su vivienda. Sin embargo, el Ministerio Público lo tiene como principal sospechoso del crimen de su pareja Beatriz Sosa Orrego (30), una de las víctimas de feminicidio de este año.

La mujer fue apuñalada en varias partes del cuerpo, ante la mirada de sus cuatro hijos, seis días después de haber sido notificado por el Juzgado. El caso ocurrió en Natalicio Talavera, el 15 de junio, día en que la casa se tiñó de terror. Los cuatro niños quedaron shockeados, incluso, una de ellos, de dos años, quedó con dificultades para hablar, como una marca que le dejó la traumática escena. Según analizó Raquel Iglesias, directora del Observatorio de la Mujer del Ministerio de la Mujer, el tema del Covid-19 está teniendo un efecto grave en el tema de la violencia intrafamiliar y se vio en los últimos asesinatos ocurridos. “Un nuevo factor es la pandemia y su incidencia sobre la violencia. Las cifras aumentaron desde mayo”, dijo. De enero a hoy, hay 22 feminicidios reportados y los factores asociados que desembocan en asesinatos son varios, como discusión y violencia constante, consumo de alcohol y drogas; reiteradas amenazas, y denuncias, a lo que ahora se incorpora el encierro. “Suma el cansancio del encierro, la disconformidad que va creciendo, la gente ya mucho tiempo está junta, sin trabajo. Esta nueva forma de vida estresa y desemboca en varios casos de feminicidios los últimos meses”, detalló la titular del Observatorio. CÓMO SE DA. El 50% de los asesinatos a mujeres ocurridos hasta julio fueron cometidos por personas que ya tenían denuncias en su contra. Mencionó que muchos tienen conductas desafiantes, ya que cuando una mujer se atreve a denunciarle y después le mandan una notificación de la orden de alejamiento, eso se vuelve una afrenta para el hombre. Cuando la mujer ya denunció es el momento en que más está en riesgo, porque el hombre va a hacer cualquier cosa para que no le deje, porque le ve como un objeto en el cual desemboca toda su frustración e ira, analizó. “Cuando ya hay denuncia y él se va junto a ella, no es para reconciliarse, eso tenemos que estar seguros. Todas las veces que el hombre tenía orden de restricción se fue hacia la casa con la intención de un día poder matarla y lo logró. “Tenemos que entender las alertas. Porque esas amenazas que hacen los hombres es porque las van a cumplir”, finalizó. Embed



Órdenes de alejamiento en el sistema

Mediante un proyecto iniciado en una mesa de crisis contra la violencia intrafamiliar, el Ministerio del Interior está a un paso de implementar que todas las órdenes de alejamiento sean cargadas en el sistema de la Policía de todo el país, como un mecanismo para evitar feminicidios.

Según confirmó Gisela Guerreño, directora de Políticas de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, anteriormente una víctima no podía pedir dar cumplimiento a esa orden ya que no se tenía conocimiento de la orden o la fecha de vencimiento.

“El hombre decía que estaba vencida”, dijo Guerreño, por lo que los policías no podían detenerlo.

Esta nueva implementación será beneficiosa, ya que cada policía va a tener acceso a la orden desde las tabletas, puesto que las órdenes serán cargadas en el Sistema de Información Policial (SIP).

El proyecto será implementado junto con la Corte Suprema, que va a tener que emitir los oficios a la Policía para alzarlos.

La persona interesada podrá dar el nombre del agresor y los policías tendrán a disposición la orden.