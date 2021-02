Según declara víctima, nexo de RGD siempre andaba armado y amenazaba

“Él se empodera por portar armas y suele hacer amenazas”, revela, tras decidirse a hablar, otra presunta víctima de estafa del empresario Pedro Acosta, de quien se dice que se jactaba de ser el “mimadito” del potentado Ramón González Daher, quien está acusado por usura y lavado de dinero.

En las últimas semanas, el Ministerio Público tomó declaraciones a varias personas que suman así sus testimonios sobre cómo presuntamente operaba Acosta, quien es representante de la empresa Vita Cosméticos. Con todo, continúa sin ser procesado. El que sería nexo de RGD fue denunciado en agosto del 2020 por estafa, apropiación y producción de documentos no auténticos, por parte de la señora Viviana González, representante de Frimo SA. De acuerdo a la demanda a la que ÚH accedió, supuestamente Pedro Acosta fungía de asesor comercial y financiero de las empresas de ella y se había aprovechado de esa confianza. La denuncia señala que el empresario utilizaba chequeras en blanco de la empresaria que lo tenía de asesor y la dejaba con una doble deuda. Hoy el caso está a cargo de la fiscala Natalia Cacavelos, de la Unidad 17, tras ser recusado el fiscal Alcides Corvalán, quien inició la investigación. “ME DI CUENTA QUE ERA VÍCTIMA”. Según la declaración de la denunciante, Acosta utilizó su cuenta corriente, porque le ofreció poner propiedades a su nombre para hacer supuestamente créditos con bancos, pero en realidad nunca transfirió las fincas. Esta oferta hacía con contratos de modalidades que “al final Pedro nunca firmaba”. “Vi que otras decían ser víctimas y tenían el mismo problema que yo con Pedro, ahí me di cuenta que era víctima también”, explicó el denunciante. Recordó que en unas oportunidades Acosta tenía un formulario de denuncias de la comisaría que él nomás llenaba, demandando sus cheques como extraviados, luego eso intercambiaba con la víctima y ésta no podía cobrar. DOBLE ESTAFA. Supuestamente, Acosta creó una cadena de negociados en la que la víctima salía doblemente estafada, según las denuncias. El modus operandi era que ofrecía créditos rápidos a diferentes personas (empresarios o personas con chequeras) y proponía cambiar cheques. Él daba un cheque (nunca personal, sino de sus sociedades que terminaban en quiebra) y a cambio pedía otro cheque por el mismo monto, como garantía. Supuestamente, pedía cheques diferidos o al portador. Según los denunciantes, los cheques que quedaban en poder de Acosta, la mayoría de las veces él no endosa, sino que le hacía firmar a otro. Luego las negociaba, efectivizando en los bancos, con terceros y lleva a RGD, quien luego coaccionaba a la víctima para cobrar.



Ramón está acusado por hacer negocios con cheques

El ex dirigente deportivo y ex titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Ramón González Daher, está acusado de los delitos de usura y lavado de dinero, ya que habría tenido un esquema de préstamos con intereses muy elevados.

Las personas que recurrían a él eran los que ya no podían obtener créditos de financieras y aceptaban los intereses de casi 100% de RGD.

Antes de terminar supuestamente de pagar las cuotas, Ramón les denunciaba por estafa, siendo procesadas las víctimas y en algunos casos, condenadas. Solo tres hasta hoy quedaron absueltos.

El fiscal Osmar Legal pidió elevar el caso a juicio.