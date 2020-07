Seguir a Jesús por fe, no por interés

El papa Francisco sobre la lectura de hoy, que también nos puede ser de utilidad para el momento que vivimos, reflexiono: “¿Sigo a Jesús por interés o por fe? ¿Cómo respondo a su amor?

Una actitud que se transparenta también con la curación del endemoniado de Gerasa: Cuando la gente ve que había perdido los cerdos, piensa que no le conviene, que así perdían dinero y, por lo tanto, le dicen que se vaya”.

Recordar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida porque nos ama: El Papa invita a cada uno a preguntarse cómo se sigue a Jesús, “refrescando la memoria”, preguntándose qué ha hecho Jesús, no en general, sino concretamente en la propia vida.

Y encontraremos tantas cosas grandes que Jesús nos ha dado gratuitamente porque nos ama: A cada uno de nosotros. Y una vez que yo veo las cosas que Jesús ha hecho por mí, me hago la segunda pregunta: ¿y yo, qué debo hacer por Jesús? Y así, con estas dos preguntas, quizás lograremos purificarnos de toda manera de fe interesada. Cuando veo todo lo que Jesús me ha dado, la generosidad del corazón va (...) “¡Sí Señor, doy todo!”, Y no cometeré más estos errores, estos pecados, cambiaré de vida en esto.

“El camino de la conversión por amor: tú me has dado tanto amor, también yo te doy este amor.

¿Interesados o no? Purificar la fe del interés.

Finalmente, el Papa reitera la importancia de estas dos preguntas para purificar la fe:

“Esta es una buena prueba para ver cómo nosotros seguimos a Jesús: ¿Interesados o no? Refrescar la memoria: Las dos preguntas. ¿Qué ha hecho Jesús por mí, en mi vida, por amor? Y mirando esto, qué debo hacer yo por Jesús, como respondo a este amor. Y así, seremos capaces de purificar nuestra fe de todo interés. Que el Señor nos ayude en este camino”.

(Frases extractadas de https://www.vaticannews.va/es/papa-francisco/misa-santa-marta/2018-04/papa-santa-marta-jesus-fe-interes.print.html)