Segovia solo piensa seguir en el Cacique

Matías Segovia es la última joya de la cantera aurinegra. Con 19 años, ya destacó en la Copa Libertadores Sub 20 y pelea fuerte un lugar en el equipo titular de Guaraní.

“Tengo que aprovechar al máximo, jugar y mejorar, escuché de ofertas, pero no hay nada concreto. Guaraní es mi misión, me enfoco en el club”, apuntó Segovia en charla con FALG (1080 AM).