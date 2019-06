Sedeco podría imponer altas multas

La Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco) realizará controles aleatorios en los restaurantes que se adhieran hoy y mañana a la protesta de no recibir pagos con dos marcas de tarjeta de crédito y anuncia que los mismos están expuestos a multas de entre G. 165.000 y G. 4.800.000, dependiendo de la gravedad de la falta.

Juan Marcelo Estigarribia, titular de Sedeco, indicó que recibió la nota de protesta en de Arpy, donde el gremio gastronómico sostiene que no está incurriendo en discriminación al no aceptar las tarjetas Visa y Mastercard como formas de pago. “Nosotros no entramos a discutir si rechazar la tarjeta de crédito sea discriminatorio. Sabemos que la única moneda de fuerza legal y cancelatoria dentro del territorio nacional es el guaraní, pero el uso de la tarjeta de crédito está legislado y está considerado como un medio de pago, por eso decidimos realizar estos controles. De hecho, tenemos el listado de bares y restaurantes, en donde realizaremos fiscalizaciones aleatorias, pero estaremos al pendiente de las denuncias de los consumidores para intervenir”, declaró Estigarribia.

Agregó que los montos de las multas dependerán de las faltas reiteradas en un mismo local. “Si verificamos rechazos a varios comensales a la vez, la multa puede ser mayor”, dijo. Los consumidores que se sientan afectados por la medida de los restaurantes, pueden realizar la denuncia a través de la aplicación Defensa al Consumidor, en www.sedeco.com.py.