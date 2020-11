Sedeco constata que sigue escasez y reventa de tarjetas para billetaje

Tras la implementación del servicio del billetaje electrónico al 100% continúa el sinfín de quejas de los usuarios del transporte público por no poder adquirir las tarjetas en ninguno de los puntos de venta establecidos.

El viceministro de Transporte, Pedro Britos, alegó que “los reclamos disminuyeron en un 80% a la fecha” en el Viceministerio de Transporte (VMT).

Hasta ayer se vendieron 530.000 plásticos. “Actualmente existen en stock 50.000 tarjetas y se ordenó la impresión de 100.000 más que van a ser distribuidas ya en la semana”, manifestó.

En respuesta a los múltiples reclamos de la escasez de tarjetas por parte de los pasajeros comentó que “la acción que vamos a desarrollar ahora es la de acercarnos a las ciudades donde tenemos mapeados los problemas de tarjeta; sería una campaña llamada el Billetaje en tu barrio.

“El objetivo es acercarles la tarjeta a los usuarios y con esto también desalentaremos las reventas. Estamos puliendo los lugares y horarios para dar a conocer”, sostuvo.

En contrapartida al VMT, la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario (Sedeco) informó en la víspera que las quejas de los usuarios persisten porque no encuentran tarjetas en locales habilitados. Muchos compraron por G. 20.000 de vendedores ambulantes en la vía pública, en tanto que algunos pasajeros se quejan de las pocas bocas de recargas habilitadas, por lo que deben caminar por varias cuadras ocasionándoles contratiempos. Además manifestaron que muchas veces el saldo no se acredita y las app de las marcas Jaha y Más no funcionan.

TRABAJO CONTINUO

En una reunión con miembros de la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop), Juan Vera, de la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay, indicó que mantendrán otra reunión técnica en el VMT con ambas empresas proveedoras de las tarjetas, a fin de plantear el trabajo conjunto entre ambas. Vera calificó al billetaje electrónico como un fracaso de las empresas proveedoras Jaha y Más, ya que la cantidad de plásticos que lanzaron al mercado son insuficientes y que la cobertura solo abarca capital.

Por otra parte, Britos indicó que “la Asucop será un interlocutor importante para ir mapeando y solucionando el tema de la falta de tarjetas y los puntos de recargas”, agregó.