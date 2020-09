Sector de transporte de Itapúa en bancarrota y sin apoyo del Gobierno

Los empresarios del sector transportista denuncian que, a siete meses de haberse iniciado la pandemia en el territorio nacional, ningún organismo del Estado se ha contactado con ellos, a pesar de las reiteradas gestiones que se llevaron a cabo. Aseguran además que el 80% del parque automotor está parado por la escasez de pasajeros, que según indicaron se redujo al 10%, factores que han obligado también a suspender temporalmente a más de 400 choferes. Sin embargo, la ayuda del Gobierno Nacional no se ha materializado en ninguna de las formas y el sector va camino a la quiebra segura y total.

Al respecto, Gerardo Agüero, directivo de la Empresa de Transporte, Turismo y Encomiendas Beato Roque González de Encarnación, señaló que el sector está “en terapia y camino a la quiebra. El transporte público a nivel urbano, de corta, media y larga distancia, está en una situación de debacle y en bancarrota total, situación que se vislumbra en el horizonte y estamos tratando de hacer malabarismos para seguir trabajando. A nivel regional estamos trabajando en un 25% de nuestra capacidad de flota, porque se redujo el 80% de nuestros pasajeros”, manifestó el directivo de la firma encarnacena.

Por otro lado, recalcó que hasta la fecha no recibieron ningún tipo de ayuda del Gobierno Nacional. “Lo que es interior del Paraguay jamás fue beneficiado con un subsidio o aporte del Estado. Todo lo que dio el Estado en ayuda quedó en la capital. Muere en Calle Última lo que sea ayuda del Gobierno. Nosotros estamos abandonados por el Estado. No sabemos qué vamos a hacer con nuestros empleados y con nuestras deudas, porque todas las empresas estamos obligadas a renovar nuestras unidades y eso significa que tenemos que endeudarnos, sacar créditos y ahora no estamos pudiendo cumplir con nuestros acreedores”, resaltó.

“Hasta ahora nada, absolutamente nada no nos ha ofrecido el Gobierno, pese a que estamos insistiendo, lo que pedimos es que nos puedan dar un tiempo de espera con nuestras deudas. No queremos condonación, pero sí flexibilidad y que haya un tiempo de espera, como un año de gracia sin que haya recargas sustanciales y es ahí que queremos que el Estado interceda. Lastimosamente hasta hoy no hay nada. Si seguimos así, les aseguro una quiebra segura para fin de año a más tardar. Eso sin contar la cantidad de gente que quedará sin trabajo”, insistió.

Esta firma tiene más de 20 unidades paradas y solo cuenta con tres frecuencias diarias a Ciudad del Este y Asunción, “pero el movimiento es escaso y con la mayoría de los viajes apenas salvamos el costo operativo”, indicó. Asimismo, están parados los tres buses que integraban el Servicio Internacional Encarnación con Posadas.