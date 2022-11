Sector naviero insiste en que peaje en la Hidrovía no corresponde

El presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), Esteban Dos Santos, reiteró que el pretendido peaje argentino en un tramo de la Hidrovía no corresponde. Los sectores naviero e industrial paraguayo mostraron su disconformidad por el canon de la vía navegable troncal (VTN) en un tramo de la Hidrovía, específicamente en el paso comprendido entre el puerto de Santa Fe (km 590), hasta la altura del km 1.238 del río Paraná, denominado confluencia (Argentina).

“La intención de cobro de esa tasa de peaje en realidad nosotros la interpretamos como un cobro de derecho de paso. Porque lo manifestado en la resolución del Ministerio de Transporte argentino indica que se van a realizar obras de mejoramiento, pero en realidad de manera natural el río ya tiene las condiciones de navegación que se necesitan para las embarcaciones que operan en ese tramo. Por lo tanto, no hay obras que puedan generar un mejoramiento que justifique una concesión de ese tramo y mucho menos el pago de una tarifa de peaje”, señaló Dos Santos.

La tarifa será aplicada por la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina, según Resolución 635/2022 del Ministerio de Transporte del vecino país, que establece USD 1,47 por tonelada de registro neto (TRN) para el transporte internacional.

El titular del Cafym recordó que el lunes pasado hubo una reunión bilateral entre las delegaciones paraguaya y argentina, y señaló que hoy probablemente se estará interiorizando de los detalles del encuentro, pero señaló que el tributo es injusto porque “no hay ninguna contraprestación”. “Uno puede ejecutar obras, pero esas obras no otorgan ningún beneficio a la navegación”, afirmó.

IMPACTO. Dos Santos también precisó que en caso de que el peaje prospere, implicará un incremento del 7% aproximadamente sobre la tarifa de flete que hoy están pagando, “y que es una tarifa que está alta, inclusive por el costo del combustible actual”. Subrayó que la resolución del país vecino no afecta solamente a Paraguay, sino también a toda la carga de Brasil y al volumen de carga de Bolivia.

Además, se refirió a la audiencia pública que se realizará en Argentina, el 17 de noviembre, con respecto al canon. “De hecho, Argentina no va a implementar la tarifa de peaje hasta tanto no tenga reglamentado, y uno de los pasos para reglamentar la implementación de la tarifa de peaje es justamente la audiencia pública”, indicó.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Económicas e Integración, embajador Enrique Franco, reiteró que en la pasada reunión bilateral Paraguay argumentó que existe un adecuado nivel de navegación en el tramo donde se pretende cobrar el peaje. “Entendemos que por ahora no se va a cobrar, pero vamos a seguir monitoreando y hablando a nivel técnico”, expresó.

55 millones de dólares será el sobrecosto anual para el comercio estimado por la Capeco si el peaje se aplica.

Piden medidas espejo si Argentina aplica el canon

A su turno, el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), ingeniero Enrique Duarte, reiteró su preocupación por la medida argentina y señaló que si prospera, sugeriría que se apliquen medidas espejo “a todo lo que es la importación argentina”. “No hay de otra. Si no sabemos convivir en el Mercosur, tendemos que trabajar con medidas espejo”, subrayó. Añadió que siguen las conversaciones en torno al pretendido tributo, y entiende que las conversaciones están en un cuarto intermedio. “La verdad que hasta ahora no tenemos información correcta. No sueltan prenda. Hay gente de ciertos sectores del Gobierno argentino que quieren mantener (la tarifa) y otros que son más proactivos a trabajar y a mantener las buenas relaciones y cumplir lo establecido en los acuerdos de navegabilidad”, manifestó Duarte.