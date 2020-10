Sector de eventos pide no arriesgar el trabajo

La titular de la Asociación de Empresas Proveedoras para Eventos (Aseppe), Sonia Cáceres, apuntó que en cierta forma les afectan los acontecimientos de descuido del protocolo en establecimientos. Ante esta situación, sostuvo que el ciudadano (cliente) debe ser el primer responsable en cumplir y hacer cumplir el protocolo sanitario atendiendo a que debe cuidar su vida y la de su familia. Añadió que los bares, restaurantes, salones de eventos y hoteles “nos hemos partido en mil pedazos para adecuarnos y gastar en todo lo que el protocolo exige, trabajando casi a pérdida”. Subrayó que si al ciudadano no le importa su familia, al trabajador sí y necesita de ese sustento. No se puede contratar –dijo– un niñero para cada persona que no cumple, en este punto entra el rol del gerente del local, del restaurante, hotel o evento de cuidar todo. “No importa que pierda esa noche ese cliente o clientes porque si no parás o no hacés cumplir un protocolo sabés que en una semana no tendrás ni un ciudadano como cliente, sino que este estará en una unidad de terapia y los trabajadores quedarán sin empleo”, enfatizó Cáceres. Sostuvo que si los establecimientos no pueden controlar al cliente que es irresponsable, inconsciente o con cero empatías, es mejor perderlo a que todos se queden sin el negocio. Pidió a las personas que hagan lo que quieran en sus casas, pero no en lugares ni negocios que ya han perdido muchísimo y también tienen en juego puestos de trabajo de muchas personas que lo necesitan.