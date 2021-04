Sector cárnico enfrenta el desafío de sostener el éxito durante el año

Al cierre del primer trimestre se exportaron casi 80.662 toneladas de carne, mediante la faena de poco más de 358.300 animales, cifras nunca antes registradas en el país. Para mantener esta meta o quizás superarla, los ganaderos consideran que los precios se deben mantener a la suba, pero además llaman a la planificación conjunta con las empresas frigoríficas.

Para Darío Baumgarten, de la Asociación Rural del Paraguay, hay un optimismo respecto a las cotizaciones que ayudarán a que los productores puedan terminar a corral más bovinos, lo que se traducirá en más kilos en menor tiempo, mientras que, por otro lado, podrán apostar a las proteínas y sales mineralizadas como suplemento para los animales que se alimentan solo de pasto.

De esta manera aumentará la productividad y con ella la oferta para sostener una buena faena.

El titular de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), Fernando Serrati, coincide con Baumgarten, pero propone un acuerdo para evitar que los precios se desplomen ya después de que los productores se arriesgaran a una mayor inversión.

“La Appec quiere sentarse a planificar con los frigoríficos la entrega de animales del próximo semestre, porque hasta el momento la faena es sensacional. Pero este volumen es sostenible siempre y cuando se hable y planifique”, advirtió.

MERCADO. Desde la industria se enfocan en cerrar negocios en el mercado internacional y mantienen la disponibilidad de animales como responsabilidad única de los ganaderos.

El gerente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, explicó que este año los compradores se mantuvieron más estables, luego de superar las restricciones más severas para contener la pandemia, lo que contribuyó a una mayor adquisición de bovinos y a un mejor precio.

“Ahora sobre sostenibilidad no sé cuál va a ser la oferta de ganado a mediados de año, no sé si va a faltar o no, pero eso ya tiene que ser un tema de planificación de los productores durante el año pasado“, señaló.

Chile, que es el principal importador de la carne paraguaya, aumentó su participación en las compras, mientras que Rusia, un mercado en decadencia, se mantuvo como segundo mejor destino.

Los pocos casos de Covid-19 en Taiwán ayudaron a que este mercado permanezca dinámico, en tanto que en Israel contribuyó el avance importante de las vacunaciones.