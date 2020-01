Seccionalero pide que Arévalo sea candidato para Asunción

Indicó que Añetete debe llegar a consensuar candidaturas y que en ese acuerdo Julio Ullón lidere la lista de concejales, ya que en ese cargo tiene mayores posibilidades. Aclaró que la decisión final será del líder del movimiento, Mario Abdo Benítez. Sosa comentó que si van divididos, podrían obtener un 30% de los votos, contra otro 30 de Honor Colorado; entonces, un tercero puede ganar con solo 40%. Indicó que es el diputado Hugo Ramírez el que tiene mayores posibilidades en el cartismo, por sobre Óscar Tuma.

intromisión. El presidente de seccional también cuestionó las opiniones del ministro del Interior, Euclides Acevedo, y del asesor político de la Presidencia, Daniel Centurión, sobre la supuesta traición de Óscar Nenecho Rodríguez al acuerdo colorado para llegar a la intendencia de Asunción.

Según Sosa, no hubo ninguna traición y explicó que Nenecho logró lo números, lo que no pudo hacer Centurión, porque no es del agrado de los concejales.

Sobre Acevedo, dijo que su actuación fue una intromisión en asuntos internos del Partido Colorado, y que debe limitarse a su función de ministro, ya que no está afiliado. Criticó que haya opinado sobre Nenecho y que además se haya realizado una reunión en su casa para definir quién sería el reemplazo de Mario Ferreiro.