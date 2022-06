Se viene el frontón brasileño ante los nuestros en Libertadores y Sudamericana

El Gumarelo será el primero en mostrarse en Curitiba, el martes 28, enfrentando al Atlético que no está lejos de la punta y que se erige en un peligroso adversario, incluso si tomamos como antecedentes que en fase de grupos cada uno ganó en su territorio. La vuelta está prevista para el 5 de julio en el Defensores del Chaco, ambos juegos a las 20:30. El miércoles 29 a las 18:15 será Cerro Porteño el que en su Olla aguarde por Palmeiras, gran candidato en el Brasilerao y actual bicampeón de la Libertadores. Una de sus últimas víctimas fue el Botafogo del Gatito Fernández, al que goleó hace días por 4-0 y enfrenta en la fecha al Coritiba, de Gustavo Morínigo de muy buena gestión, incluso el Ceará tiene intenciones de contratar al técnico paraguayo. En cuanto hace a incorporaciones, la poderosa institución paulista contrató al uruguayo Miguel Merentiel, de 26 años, proveniente de Defensa y Justicia, y al delantero José López, argentino de 21 años, últimamente en Lanús. Está claro que el Palmeiras apunta alto y será un rival temible para el Ciclón, que anunció a Brain Samudio, al que se suma la vuelta de Federico Carrizo tras su esporádica presencia en Peñarol de Uruguay. Gustavo Gómez, el capitán de la Selección, es pieza gravitante y será atracción cuando visite Barrio Obrero. En cuanto hace a Olimpia, en la Sudamericana verá el 30 de junio y el 7 de julio en ida y vuelta al Atlético Goianiense, que ayer por su torneo enfrentó a Fluminense. Entre los tres de Brasil, el más flojo a la vista es el equipo de Goiania, que actualmente pelea la permanencia en la categoría, puesto que está en zona de descenso. Debemos puntualizar que en un poco más de dos semanas, la doble programación se le viene encima a los cuadros nacionales por los compromisos locales y los que hemos mencionado. En ese sentido, el Gumarelo mide mañana a Guaraní en Dos Bocas y pasado mañana Olimpia ante Ameliano y Cerro frente a Resistencia. Récord absoluto La semana pasada se dio a conocer la transferencia de Julio Enciso al Brighton de Inglaterra, registrándose un récord en el monto a ser pagado por la transferencia de un jugador de nuestro medio a Europa. El ex delantero de Libertad ya se despidió y apronta maletas para el viaje. Su nuevo club terminó noveno en el campeonato, a cinco puntos de clasificación para eventos internacionales. Su técnico, el también inglés Graham Potter, que está en el cargo desde el 2019, se vio muy complacido por la incorporación de Enciso, quien se suma a los también sudamericanos Alexis Mac Allister, argentino, Steven Alzate, colombiano, y los ecuatorianos Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento, ambos esperando mayor oportunidad. Como estaremos muy atentos a la gestión de Enciso en su nuevo club, signifiquemos que su mayor estrella es el volante Lallana, ex Liverpool, y que tuvo participación con su selección en Brasil 2014. Desestimó El pasado viernes la FIFA dio a conocer el veredicto en el caso Castillo, integrante de la selección ecuatoriana, desestimando los cargos en contra de la federación de este país y dando por cerrado el presente caso. Los chilenos, que estaban a la expectativa de acudir al Mundial, ya anticiparon que si es necesario van a insistir con el reclamo mediante el TAS (Tribunal Independiente). Ecuador integra la serie mundialista con Qatar, Senegal y Países Bajos, teniendo su debut el 21 de noviembre frente a los locales. Por la clasificación La penúltima plaza para Qatar surgirá del cotejo de mañana entre Perú y Australia, que viene de eliminar a Emiratos Árabes. El mencionado encuentro se disputará en el estadio Ahmad bin Alí, de Doha. En Rusia 2018, los peruanos integraron el grupo con Francia, Dinamarca y Australia, quedando terceros sin posibilidades de avanzar. En lo que viene, en caso de meterse verán nuevamente a Francia, actual campeón del mundo, y a Dinamarca, sumándose Túnez en la serie. Último cupo Este martes se completará la lista de los participantes de la cita cumbre del balompié cuando se conozca al vencedor de Costa Rica – Nueva Zelanda, uno por la Concacaf y el otro por Oceanía. A los ticos los dirige el colombiano Luis Fernando Suárez, arañando la participación directa y perdiendo la chance por diferencia gol con Estados Unidos. La confrontación del 14 de este mes tendrá como escenario el mismo campo de juego de Perú y Australia. La máxima fiesta del fútbol tiene previsto su arranque el 21 de noviembre, finalizando el 18 de diciembre. Ante México Volviendo a la Selección Paraguaya, tras las choques ante Japón y Corea, tiene agendado un amistoso el 31 de agosto en Atlanta ante los aztecas dirigidos por el Tata Martino. Aún la APF no dio a conocer los próximos rivales en fecha FIFA, del 19 al 27 de setiembre. Había anticipado Guillermo Barros Schelotto que la Albirroja podría jugar de siete a ocho compromisos, de los cuales dos se realizaron y pendiente uno. Es por eso que el torneo Clausura contará con cinco adelantos si contemplamos las dos semanas de fecha FIFA en el mes señalado.