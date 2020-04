Se tornan insuficientes las ollas populares en el interior

El hecho ocurrió en el barrio Redención, donde un grupo inició el servicio de entrega de comidas a los niños más humildes de la zona. Desde el lunes comenzó a recibir el apoyo municipal con insumos, pero también aumentó la cantidad de niños presentes. Analiz Aguilera, una de las voluntarias, explicó que los insumos recibidos de la municipalidad fueron muy pocos y lamentablemente se terminó la comida. Manifestó que muchos niños del asentamiento Sagrado Corazón de Jesús acuden al comedor, ellos tienen también sus ollas populares, por lo que se acabó la comida. “Fue uno de los días más tristes para mí ver a los niños quedarse sin alimento”, señaló.

EN ALTO PARANÁ. La imposibilidad de utilizar aún los recursos del giro de 500.000 guaraníes y la acuciante necesidad de seguir alimentando a sus familias, empujaron a los vecinos a las calles. El intendente municipal de Presidente Franco, Roque Godoy, dijo que se entregó 11.250 kits de alimentos, pero ya no cuentan con recursos para reforzar la ayuda. Justamente, los manifestantes reclaman que la asistencia es muy poca por parte de la comuna. La medida de fuerza se realizó a la altura del kilómetro 4 de la avenida Monday, donde cerraron en forma intermitente la vía pública por varias horas, pese al pedido de la Policía de evitar la aglomeración y no obstaculizar el tránsito. “Está difícil la situación, nuestros reclamos no son escuchados por las autoridades. Recibimos supuestamente el bono en la billetera, pero no se puede disponer del dinero. Entonces, no tuvimos otra alternativa que salir a la calle a reclamar”, afirmó Elva Brizuela, presidenta del asentamiento Mariscal López.

EN CURUGUATY. Una inédita olla popular móvil dada por nombre “Karu Guasú Curuguaty”, sigue dejando un legado sin precedentes al reunir a diferentes sectores sociales, políticos, religiosos y del sector privado, para alimentar a casi 3.000 personas de los barrios más vulnerables. La distribución de los platos de comida se dio inicio el pasado lunes, con la donación de un ganado vacuno por parte del gobernador de Canindeyú César Ramírez, 2.000 kilos de arroz por parte de la firma Diagro SA entre varios otros aportes, con los que se logró alimentar a un aproximado de 2.700 personas, siendo guiso de carne el menú.