Se sospecha que Cantero recibió coima de USD 10.000

El fiscal Diego Arzamendia confirmó que, según la investigación, la Policía brasileña “interpreta de conversaciones” sobre un presunto pago de USD 10.000 para el archivamiento de la causa contra Minotauro, quien era investigado en el país por producción de documentos no auténticos. Sin embargo, Sergio Arruda Quintiliano, posteriormente, fue investigado en el país por narcotráfico. El caso estaba en manos del reciente asesinado fiscal Marcelo Pecci.

“Hasta el momento se hacen diligencias para intentar confirmar si recibió los USD 10.000. Él está prestando funciones normales. No puedo solicitar medidas si es que no hay una imputación. Aún me falta cerrar la segunda parte de la historia. Si tomo una decisión, la segunda parte quedaría colgada”, dijo.