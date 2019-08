Se sigue aguardando decreto para presidente de la ANDE

Pese a que ya se daba por asegurado el nombramiento de Félix Sosa como nuevo titular de la ANDE, el Poder Ejecutivo no emite el decreto oficial y reina la tensión en los pasillos de la estatal, más aún cuando ocurren hechos imprevistos, como fue el caso del incendio de la subestación del barrio Ricardo Brugada.

La asunción de Sosa, actual director de Gestión Regional, estaba marcada para el martes pasado, pero no se concretó. Los rumores en la ANDE se acrecientan y se sospecha que el vínculo del ingeniero con la senadora colorada Lilian Samaniego esté significando un obstáculo en su nombramiento, de acuerdo con funcionarios de la compañía pública.

Por el momento, el ingeniero Fabián Cáceres, gerente técnico de la ANDE, se encuentra al frente de la institución, pero el técnico anunció que no tomará ninguna decisión importante, dado que ya no le compete. Por ende, aseveró que no aprobará ninguna licitación o contrato. Explicó que solo pagará lo justo y necesario para mantener operativa la firma.

Además de Sosa y Cáceres, figuran en la primera plana de la ANDE Luis Torres, gerente comercial; Sonia Rojas, gerente financiera; Ubaldo Fernández, director de Planificación; y Andrés Ramírez, director de Distribución.