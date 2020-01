Se requiere mayor control sobre el uso de los fondos de Itaipú

En la edición de ayer, este diario publicó una denuncia en la que se alerta acerca de un convenio firmado en junio de 2019 entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y la Itaipú Binacional, denominado Acuerdo de Cooperación para el Proyecto de Fortalecimiento de los Servicios Humanitarios del Paraguay, que tiene como fin otorgar dos helicópteros a la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), más equipamientos y las respectivas instrucciones. La hidroeléctrica se comprometió a transferir USD 4.950.000, pero todo el proceso licitatorio lo hace el organismo internacional. Por tanto, el llamado no se ajusta a las reglas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La denuncia que se hizo llegar a este diario asegura que el concurso está dirigido para comprar las aeronaves a la firma Rice Aircraft Services Inc., ya que en el 2017 esta compañía había invitado a oficiales de la FAP a visitar su fábrica y poco tiempo después ya se montó el proyecto con la Unops, para no pasar por los controles de la DNCP. Esta misma empresa, sin embargo, había sido sancionada por el Gobierno de Filipinas e ingresó a su lista negra, pues fue contratada para proveerle helicópteros y no cumplió. Según los denunciantes, los vehículos ofrecidos a Filipinas eran modelo UH-1D ya obsoletos, que no tienen repuestos ni son seguros para misiones militares y además estaban sobrefacturados. Cada helicóptero tenía un valor inflado de USD 1.194.000. Se teme que estas mismas aeronaves sean colocadas al Estado paraguayo.

Según la publicación, el concurso que lleva adelante la Unops en Paraguay consta de tres lotes. Los lotes 1 y 2 son las aeronaves, mientras que el tercero corresponde al equipamiento adicional. Además de Rice Aircraft, se presentaron las compañías Helitáctica y Sahar Group. Rice Aircraft propuso USD 5.138.680 por todo el paquete, Helitáctica ofertó USD 4.281.532 y Sahar Group sugirió USD 4.034.908.

No es la primera vez que se denuncia un caso de compra de helicópteros que luego se denuncian como obsoletos. Hay un famoso caso ocurrido durante el Gobierno de Fernando Lugo, que actualmente sigue en proceso judicial.

El caso denunciado debe ser debidamente investigado. La sospecha reafirma además la necesidad de que se ejerza un mayor control sobre el uso de los fondos de las binacionales, Itaipú y Yacyretá, que históricamente se han prestado a altos niveles de corrupción. El concepto de “bi-nacionalidad”, que siempre alegan los directivos, no debe suponer la figura de un estado entre dos estados ni ser un pretexto para el uso discrecional del dinero que generan las represas.