Se reduce la venta de combustibles en las gasolineras

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio y Afines (Apesa), Alejandro Guggiari, dijo ayer que hubo una importante reducción de venta de combustibles. No obstante, indicó que esto, en el marco de la prevención contra el coronavirus, revela que hay acatamiento por parte de la ciudadanía para desplazarse lo mínimo posible.

En cuanto a la situación del sector, Guggiari dijo que ahora estaban desconcertados por la falta de precisión de la medida del Ejecutivo anunciada ayer y que restringe la circulación de personas desde las 20.00 hasta las 4.00 de la madrugada.

Señaló que estaban confundidos porque no comunicaron las excepciones y se sabe que las estaciones de servicio están abiertas las 24 horas. Subrayó que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) aún no les dijo en qué medida les afecta o no esta restricción.

Refirió que estuvieron haciendo las consultas pertinentes y que esperaban una respuesta en el transcurso del día, a fin de ver cómo trabajar y teniendo en cuenta que cada estación de servicio tiene entre 15 a 20 personas trabajando.

Remarcó que Apesa ya estableció un plan operativo de contigencia y cuidados en el marco de acciones de prevención del coronavirus. “Decidimos evitar la aglomeración de la gente, el uso permanente de tapabocas e higiene de los playeros y también implementar todas las recomendaciones sanitarias”, enfatizó.

CAÍDA. En cuanto a las ventas, el titular del citado gremio de servicentros apuntó que hubo una reducción muy importante, pero entienden que es porque hubo un acatamiento muy bueno de la gente para evitar salir de sus casas.

Por otra parte, hasta el 24 de marzo próximo rige una baja de entre 300 y 400 guaraníes por litro en todos los tipos de combustibles (naftas y gasoil). Los emblemas que decidieron esta reducción podrían ampliar el plazo de la medida.