Se recuperaron 80% de puestos laborales perdidos en CDE

Según estimaciones realizada por la Municipalidad de Ciudad del Este, el prolongado encierro dejó como saldo más de 65 mil personas sin empleo, de manera formal e informal; es decir, incluyendo a los mesiteros, casilleros, vendedores ambulantes, trabajadores moto taxistas, taxistas y del servicio de transporte alternativo, escolar y universitario.

“Conforme a los datos del Ministerio del Trabajo y los datos extraoficiales, que engloban a los informales también, se puede calcular que entre informales y puestos laborales formales se llegó a recuperar un 80%. Pero eso se puede ver afectado si es que nosotros seguimos con los números de infectados por Covid que estamos teniendo”, refirió la abogada Linda Taiyen, presidenta del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Ciudad del Este (Codeleste).

Insistió en la necesidad de cumplir el protocolo sanitario, de manera a evitar nuevos contagios, o por lo menos reducirlo para poder seguir trabajando. “Es importante hablar de eso, no es alarmar a la ciudadanía, pero sí decirle a la gente que existe la posibilidad que se de un mayor número de contagios y eso nosotros no podemos permitir, porque de lo contrario vamos a retroceder y nadie quiere eso. Es importante no olvidar ese aspecto, independientemente a la cantidad de puestos de trabajo que hoy pudimos recuperar, eso se puede ver afectado otra vez”, añadió. Consultada sobre cuántos comercios que cerraron sus puertas en la pandemia no lograr abrir de vuelta tras la apertura de frontera, dijo no tienen datos pero estima que un importante sector sigue cerrado. “Estamos esperando el informe de la Municipalidad de CDE, pero consideramos que entre el 20 al 30% de los locales que cerraron en la pandemia no reabrieron. Algunos están pensando como empezar de nuevo, viendo como va avanzando la situación”, dijo.