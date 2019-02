Se quedó con las ganas

A pesar de la igualdad 1-1, el Deportivo Santaní tuvo una buena presentación en su estreno en la competencia internacional.

El Albinegro pudo hacer frente ante un equipo de mayor jerarquía como el Once Caldas. El equipo de Héctor Marecos fue práctico, trabajando correctamente en aguardar y cerrar espacios y una vez con el balón en posesión, proyectarse rápidamente en ofensiva, cortando toda avance de los cafeteros.

SORPRENDIÓ. Fueron importantes en la primera parte las funciones de los extremos en sumarse al ataque, ganando en ese sector, sorprendiendo a espaldas de los laterales del Once Caldas Fue en una de esas insinuaciones que llegó al gol, tras una genial maniobra de Cazal, que vio a Aguada llegar por el costado izquierdo, este que devolvió el balón al corazón del área para que Blas Díaz atropelle y marque el primer tanto albinegro en la Sudamericana.

CEDIÓ TERRENO. En la complementaria, Santaní sintió el rigor de la exigencia física y comenzó a ceder más terreno a los colombianos, que con el buen manejo del balón comenzó a tener más profundidad arriba. De mucho insistir, el equipo de Manizales encontró la paridad mediante Juan Rodríguez.

Con las modificaciones, Santaní ganó un poco de más de fuerza en el fondo y generó algunas situaciones para desequilibrar en el marcador, sin embargo quedó sin ideas, producto del enorme gasto que generó en el juego.

La fiesta en el debut del equipo del Tapiracuai casi fue completa . No desentonó en el rendimiento, pero quizás mereció mejor suerte en el resultado para ir en la revancha a Colombia con mayor tranquilidad.

Las cifras

4 equipos paraguayos ya enfrentó el Once Caldas al medir a Santaní. Los anteriores fueron: Nacional, Olimpia y Libertad.

18 goles suma Blas Díaz con la casaca del Deportivo Santaní (17 torneo local y 1 por Copa) con el cual lleva jugados 85 partidos.

Marecos: “Duele, pero es un empate justo”

El técnico del Deportivo Santaní, Héctor Marecos, lamentó que su equipo no haya podido aprovechar el momento de superioridad en el juego para aumentar el marcador que le diera mayor tranquilidad en el desarrollo del mismo.“Duele, pero es un empate justo ya que el primer tiempo fue nuestro y el segundo de ellos. Arrancamos bien el primer tiempo, pudimos haber aprovechado más algunas ocasiones que tuvimos”, comentó el DT. No obstante, Marecos afirmó que, por el trámite en general, la igualdad le quedó mejor al partido. “En el segundo tiempo ellos controlaron más el balón y tuvieron algunas situaciones, por lo que fue el desarrollo de ambos tiempos me parece un resultado justo”, señaló. La revancha será en Manizales el jueves 21 de febrero a las 21.30.

La figura

Iván Cazal

El volante del Deportivo Santaní respondió con efectividad con su velocidad y desequilibrio en ofensiva y fue solidario a la hora de marcar. Realizó una gran maniobra individual para el gol de Blas Díaz.Otro de buena tarea en elenco santaniano fue el golero Gustavo Arévalos, que tuvo tapadas importantes, sobre todo en la segunda parte.