Se preservaron semillas nativas y criollas, a pesar de la sequía

Las comunidades campesinas fungen de bancos permanentes de germoplasma, a pesar de no contar con tecnología. Además de generar alimentos frescos son familias fitomejoradoras que luchan para que las semillas no se pierdan como fue ocurriendo con los rubros hortícolas.

Para la secretaria general de la Federación Nacional Campesina, Teodolina Villalba, es un serio problema que nuestro país dependa de las importaciones de simientes de varios cultivos y teme que lo mismo ocurra con la mandioca, cuya merma está instalada por los efectos de la sequía y por el ataque de plagas.

Considera que debe haber un instituto nacional que resguarde este tipo de insumos imprescindibles para las temporadas en que los cultivos quedan completamente destruidos por diversas circunstancias.

En ese sentido, destacó que existen espacios, como la Feria de Semillas Nativas y Criollas que se realizó en Asunción, el viernes pasado, donde los productores intercambiaron variedades de maíz, mandioca, caña de azúcar, batata, zapallo, porotos, habillas y frutales.

“Nosotros somos una potencia de diversidad, no somos una potencia productiva porque estos productores no tienen financiamiento, no tienen acceso a la tierra, hay una campaña muy grande contra ellos para quitarles la tierra y entonces por eso no trascienden; pero ellos hacen el esfuerzo necesario para mantener esto que está evolucionando y mejorando desde tiempos inmemoriales”, manifestó al respecto el ex presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Miguel Lovera, quien forma parte del Centro de Estudios Heñói, que organizó el evento que reunió a productores campesinos e indígenas.

El ingeniero agrónomo advirtió que el Estado está perdiendo la oportunidad de llegar al autoabastecimiento, desaprovechando la experiencia y el interés de los pobladores rurales en producir alimentos.