Se observa nulo accionar de la FTC y reflotan el pago de recompensa

A medida que pasan los días del secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis (al peón Adelio Mendoza lo liberaron anoche), no se observa ninguna estrategia o un plan del Gobierno de Mario Abdo Benítez para dar un golpe al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que sigue operando en el Norte, pese a la presencia de un gran contingente militar nucleado en la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Ayer, tras la reunión que hubo en Palacio de Gobierno, dieron a conocer un flyer ofreciendo una recompensa de G. 1.000 millones a quienes brinden información sobre los cabecillas del grupo armado, Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Esteban Marín López y Luciano Argüello. Refuerzan la misma fórmula que viene realizando el Ministerio del Interior buscando mayor información y apelando a la gente.

El presidente mantuvo una reunión con los integrantes del equipo de seguridad para analizar el escenario posterior al emplazamiento que dio el EPP para liberar a Carmen Villalba y Alcides Oviedo a cambio de liberar con vida a Denis. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, justificó el silencio del Gobierno para permitir a los familiares hacer las negociaciones con el grupo armado.

“La orden presidencial es priorizar el rescate con vida por lo que se ha hecho esto en coordinación con los familiares. Nosotros tenemos la misma bronca y ansiedad que ustedes”, expresó Euclides en los pasillos del Palacio.

Hubo incursiones por parte de los indígenas apoyados por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que inclusive fueron cuestionados por los nativos que ingresaron al monte.

Específicamente la esposa del joven secuestrado y liberado anoche, Adelio, Leticia Valiente, acusó a los militares de tener miedo y que son haraganes.

El ministro del Interior salió al paso de los cuestionamientos y dijo que “en el imaginario de mucha gente es que hay una suerte de descoordinación entre indígenas y la FTC. En este momento, tanto indígenas como miembros de las fuerzas de seguridad están trabajando juntos”, aseguró. Sin embargo, Adelio fue liberado anoche sin el concurso de los militares.

Sobre el emplazamiento que hizo el grupo armado al Gobierno de liberar a sus líderes Villalba y Oviedo Brítez, el ministro del Interior desestimó y aclaró que el Ejecutivo maneja sus propios plazos. “Los plazos que vengan de manera exógena al Gobierno no le va ni le viene. El Gobierno tiene sus propios plazos y su calendario de acción. La ley y la Constitución no nos permiten otra cosa más que el ejercicio coercitivo del poder, conforme a las leyes, y eso no se puede discutir”, aclaró el secretario de Estado.