Se multiplicó por ocho cantidad de niños de 8 a 12 años con adicción

Capurro manifestó que desde el 2022 se volvieron a registrar en el centro, luego de muchos años, pacientes de muy corta edad. Indicó que la cantidad de niños pacientes se multiplicó por ocho, entre 8 y 12 años de edad.

Mientras que hay entre 250 y 300 nuevos pacientes por años que son adolescentes. El especialista recomendó el acompañamiento cercano de los adultos. En lo que compete al sistema educativo, insertar en las mallas curriculares asignaturas enfocadas en el reconocimiento y el manejo de emociones. “No siempre es la curiosidad del chico lo que lo lleva a consumir la droga. A veces es la inestabilidad emocional; se siente mal y encuentra una solución en la sustancia”.

EDUDACIÓN. Las charlas en los colegios sobre prevención de drogas ya no son suficientes, resaltan varios profesionales. Graciela Barreto, especialista en prevención y tratamiento de adicciones, indicó que los docentes son referentes significativos para la prevención, pero deben tener cuidado con el tipo de contenido a socializar con los chicos, para no cometer el error, por ejemplo, en publicidad para una sustancia que muestran advirtiendo que no se debe consumir.

Los testimonios de personas tampoco podrían ser viables para el caso de campañas en los colegios, consideró. “En el testimonio de una persona que ha vivido un montón de situaciones por las adicciones, en el fondo lo que percibe el adolescente es que se puede salir de las drogas. La evidencia científica nos dice que un testimonial no debe entrar en la línea de prevención”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, Miguel Ángel Cuéllar, y máster en drogodependencias, expuso que un error del sistema educativo es expulsar a los estudiantes con problemas de adicciones y conflictivos, cuando en realidad lo que se debe hacer es diseñar un sistema inclusivo.

