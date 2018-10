Se mantiene la incertidumbre albirroja

El técnico de la Selección Paraguaya de fútbol habló en conferencia de prensa, ayer, luego del último día del primer microciclo de entrenamientos bajo su mando.

El colombiano volvió a tener un discurso ambiguo, al asegurar que hoy está comprometido con la Albirroja, pero que mañana la situación puede cambiar: “Lo único que puedo decir es que, desde que me decidí en ser técnico en propiedad, en ningún club nunca me aferré al contrato”.

“No voy a debatir sobre supuestos, hablo de la realidad. Hoy estoy en Paraguay, a gusto, tratando de aferrarme más a este proyecto; si mañana la vida me depara otra cosa, se los diré a todos”, aseveró.

“Estamos en un proyecto serio, se está pensando en mejorar y dar las herramientas necesarias a los jugadores para competir de igual a igual contra cualquier seleccionado”, argumentó el cafetero.

POR PASIÓN. Osorio aclaró que está en la profesión de entrenador, por pasión y no por cuestiones económicas. "Estoy en el fútbol por mi pasión, no por el dinero”, dijo tajantemente. Para el DT su compromiso es con su familia, consigo mismo y con su vocación: “Me ocupo de lo que puedo influenciar, de los demás no me ocupo ni me preocupo”.

“A nadie le prometo nada, ni a mis seres queridos, lo único que sabemos es que no hay control de nada”, añadió.

Ante la insistencia de la prensa sobre su futuro, respondió con énfasis: “Por mucho que ustedes traten de ponerme en la esquina, siempre voy a manifestar lo mismo. Prometo mi vocación, mi profesionalismo.

Si lo que esperan es una respuesta a futuro no se la voy a dar a nadie. No compito por tener la razón, mi felicidad estuvo esta semana entrenando con los jugadores”.

CULMINÓ MICROCICLO. Con la práctica de ayer, se cerró el primer microciclo de la Albirroja que comenzó el lunes 8 de octubre pasado, que tuvo como novedad el tour realizado, entrenando en canchas de General Díaz, Olimpia, Libertad, Cerro, Guaraní, Defensores del Chaco y Nacional. Osorio señaló que ahora tiene conocimiento de los jugadores y que la próxima convocatoria será más reducida.

“Los votos ya están listos”

Ricardo Mayorga, periodista de ESPN, dijo ayer a Urbana FM que el dirigente “Álvaro González es el que quiere a Osorio y me dicen que los votos necesarios ya están listos para que sea realidad”. Detalló que “ya con los 4 votos se podría orientar para su llegada a Colombia. Un sector de la Federación Colombiana es la que quiere a Osorio”.

“El proyecto es independiente”

Justo Villar, director deportivo de la Selección Paraguaya, participó también de la conferencia de prensa que se realizó ayer en el Hotel Bourbon.Dijo que este proyecto que comenzó recientemente no depende de ninguna persona: “El proyecto no depende de una sola persona. Esté o no él (Osorio) el proyecto seguirá. La Albirroja está por encima de mí, de él, del presidente; por encima de todos”.