Se mantiene el campeonato

Acuerdo. Presidentes de 10 clubes se reunieron con Robert Harrison y decidieron no modificar el campeonato 2020.

Se mantiene. Con la confirmación de que el sistema de campeonato no varía, en la próxima temporada 2020 se asegura tener un mínimo de 4 clásicos entre Cerro Porteño y Olimpia.

Participaron de la reunión, además de los equipos mencionados, representantes de Sportivo Luqueño, Nacional Sol de América y River Plate. Ausentes: Deportivo Capiatá y Deportivo Santaní.

DESCARTADO. Atrás quedó el proyecto Campeonato 2020 que lanzó la APF días atrás. La misma consistía en disputar tres etapas. La primera ronda de todos contra todos (11 fechas), la segunda en serie de grupos, clasificatoria a una tercera etapa de eliminación directa desde los cuartos de final. La reducción de partidos por torneo sería de 22 a 20.

También quedaron los proyectos de Olimpia (elevar a 16 los equipos o disputar un campeonato único con dos copas durante la temporada por semestre) y el de Sol de América.

Extranjeros y sub 19. También abordaron sacar del reglamento el jugador Sub 19 que será reemplazado por Sub 23. Además aprobaron cinco extranjeros en cancha (actualmente juegan cuatro).

MUCHA ACTIVIDAD. El cambio de sistema fue impulsado por la APF, ya que en la temporada 2020 habrá una agenda muy cargada. La misma contempla las siguientes competiciones: Apertura, Clausura y Copa Paraguay (plano local), Preolímpico, Eliminatorias y Copa América (Selección Paraguaya), Libertadores y Sudamericana (Conmebol).



Tras la reunión de los presidentes de clubes con Harrison, se decidió que el sistema 2020 no varía.

.



La posición de Santa Cruz

En diálogo con (1080 AM), el capitán de Olimpia, Roque Santa Cruz, expusso: “A los que nos gusta competir y queremos que el fútbol paraguayo siga evolucionando, no podemos poner por delante intereses personales de ningún tipo”.

El delantero además agregó: “ Me parece que es válido que todos los equipos busquen ser campeones, que quieran logros para sus equipos. Pero lo que no creo es que se haga un sistema de campeonato pensando en cómo va a ser más fácil para ellos ser campeones, antes que verdaderamente buscar realizar un proceso que les permita competir con los demás”. Dijo asimismo: “El equipo que se prepare mejor, que tenga un fútbol competitivo a lo largo del torneo, va a terminar campeonando”.



16

años de disputa tiene el formato de todos contra todos en Paraguay. Se utilizó desde la temporada 2003.



5

equipos fueron campeones absolutos con el formato: Cerro Porteño, Olimpia, Libertad, Guaraní y Nacional.