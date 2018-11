Se lanzan los candidatos

Ayer fue un día de confirmaciones. Al mediodía, los opositores Lucio Maldonado y Javier Monges anunciaron la unificación de sus respectivas listas y van por el cambio representando al movimiento Unidad Azulgrana por el Cambio.

“Hoy podemos anunciar que Javier Monges va a estar en el cambio a partir del 5 de diciembre como uno de los vicepresidentes, estamos apostando por la unidad”, señaló Maldonado en su discurso inicial, oficializando la unión de los dos candidatos.

Monges será el vicepresidente tercero. Roberto Paredes, el segundo. En el fomento.

Por la noche, Raúl Zapag oficializó su candidatura a la presidencia del club, en un acto que se desarrolló en el club deportivo Fomento de Barrio Obrero.

Raúl, hermano del actual presidente, reiteró su compromiso de respetar el contrato de Fernando Jubero y aclaró que, a diferencia de Juan José, se enfocará más en el tema futbolístico y hacer de Cerro un club clase mundial.

Habrá reunión con Rojas

Juan José Zapag, presidente actual de Cerro Porteño, en comunicación con la 1080 AM, contó que habló con Rodrigo Rojas el martes y que este le aseguró que no firmó precontrato con ningún club y que tienen pendiente una reunión después del clásico.

El titular azulgrana asumió que la negociación con el volante, cuyo contrato fenece en diciembre, está bien encaminada y se mostró muy convincente de que se resolverá en las próximas semanas: “Es un gran referente del plantel. No puedo estar pendiente de versiones de redes sociales. Son cuentitos que vienen de otro lado. Lo único que me interesa es pensar en el plantel y estar a disposición de Cerro”, dijo.

“Después del clásico vamos a definir la continuidad. Está bien encaminada la negociación. Vamos a escuchar lo que él quiere y definir la semana que viene”, agregó

J. J. a Fútbol a lo Grande. NORMALIZARON. Ayer, el Ciclón entrenó en la Nueva Olla y el DT Fernando Jubero ya pudo contar con todos los jugadores habilitados para formar parte de la convocatoria con miras al juego del domingo.

Nelson Haedo Valdez entrenó con normalidad por segundo día consecutivo. Antony Silva, Marcos Cáceres y Rodrigo Rojas, que no activaron el martes, se acoplaron y entrenaron sin inconvenientes.