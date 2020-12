Se entra a jugar la parte más caliente del Clausura: No hay margen para el error

En cuanto al acumulativo, un hecho muy singular significó la clasificación a la Sudamericana de Guaireña y el 12 de Octubre, este último tras soportar enormes problemas por Covid-19, llegando incluso a una confrontación interna (dirigentes - técnico - jugadores) que fue sobrellevada por los buenos resultados y la enorme entrega del plantel en cada una de sus confrontaciones. El mérito fue grande de la escuadra itaugüeña, luchando primero por la permanencia y dando este paso trascendental para su propia vida institucional. Volviendo a Guaireña, mantuvo pese a fuertes turbulencias a Troadio Duarte en la conducción técnica, un factor fundamental para alcanzar tan anhelada conquista. El actual orientador guaireño junto a Arce en Cerro Porteño y Gustavo Costas en Guaraní, fueron los tres entrenadores que arrancaron y continúan desde del comienzo de la temporada. Hecho poco común en aquellos con enorme necesidad de puntos como el equipo de Villarrica, que estabilizó objetivos desde su presencia en Primera lidiando como tantos con la crisis económica como consecuencia de la pandemia. Ahora se vienen entre martes y miércoles los cuartos de final de los playoffs, las semis establecidas para el domingo 27 en canchas del Defensores y Cerro y la final el 30 de diciembre en Sajonia. Todos los cotejos se disputarán en campo neutral y, a igualdad de marcador, penales para definir. Con esto concluye el año donde el dribbling al Covid-19 estuvo en todos los sectores y varios equipos debieron soportar la ausencia de figuras capitales. El protocolo fue estricto y se salvó el escollo. Se cortaron las alas

Tras permanecer ocho temporadas en la Primera División, General Díaz perdió la categoría en un año funesto desde el aspecto económico para su misma dirigencia y los permanentes reclamos de pagos del plantel profesional.

No obstante, en el terreno hubo respuesta donde sus jugadores se prodigaron pese al descenso peleando hasta la última fecha. Las Águilas en todo este tiempo tuvieron dos presencias en Copa Sudamericana, en el 2014 con la conducción de Humberto García tras pasar primera vuelta no pudieron con Atlético Nacional de Medellín, dirigido entonces por Juan Carlos Osorio, y la segunda fue en el 2018 donde se vieron frenadas luego de la primera instancia al no poder superar a Millonarios de Bogotá. En esta ocasión, General Díaz estaba conducido por Aldo Bobadilla. San Lorenzo, en tanto, con vaivenes (subidas y bajadas) desde su fundación en 1950 estuvo las últimas dos temporadas en Primera, 2019 y 2020. El registro anterior fue su ascenso en el 2015 y se mantuvo por solo un año. Este es el panorama al bajar la cortina del 2020 donde forzosamente por el Covid-19 se modificó el sistema del campeonato Clausura, la ruta estaba cerrada y se buscó la alternativa, ya no había otro camino. Copan los argentinos

Pese a la escasa preparación de sus equipos, sus representantes internacionales hacen mayoría en la definición de las dos copas.

En la Libertadores habrá dos argentinos y dos brasileños en la disputa del título: River, Boca o Racing y Palmeiras y Santos. En la Sudamericana, de cuatro semifinalistas tres son rioplatenses, entiéndase Vélez, Lanús y Defensa y Justicia, dándose incluso la posibilidad de una final de este país, como también podría registrarse en la Libertadores. El otro semifinalista de la Sudamericana es Coquimbo Unido de Chile. Hicimos mención muy especialmente en los campeonatos de la AFA, que se vio presionada para su arranque y con tremendas dificultades en lo contractual. Cuando comenzó a entrar en acción por ejemplo la Libertadores, recién se autorizaba en el Ministerio de Salud argentino la movilización en grupos. Se debatía la desventaja por la escasa preparación y hasta solicitaron postergación de juegos a la Conmebol. Esta se mantuvo y hoy los equipos argentinos gozan de muy buena salud. Inspección de canchas En cuanto a la Intermedia, comenzó la verificación técnica en los distintos clubes mirando el arranque previsto para el 12 de febrero del 2021. Algunos protagonistas como Guaraní de Trinidad, del Departamento de Itapúa, no podrá jugar en el nuevo estadio encarnaceno por decisión de la propia federación, haciendo de local en cancha de Pettirossi. En cuanto a Ameliano y Tacuary, serán anfitriones en el campo del Deportivo Recoleta, puesto que sus escenarios no están en condiciones reglamentarias. La otra cara es la de General Caballero de Juan León Mallorquín, que respondió con creces a la verificación proyectando incluso nuevas graderías y en breve tiempo lumínica. Los que bajaron, General Díaz y San Lorenzo, todo en orden. En algunos días más se brindará un informe a la Divisional y esta a la vez a los clubes para las mejoras correspondientes de los que no llenaron los requisitos (principalmente atención en los vestuarios). Habrá una segunda vuelta para el chequeo final aguardando la aprobación del Comité Ejecutivo de la APF.