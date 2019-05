Se definen los octavofinalistas

Hoy se inician las revanchas con seis partidos: Caracas vs. Liverpool (16.00); Colón de Santa Fe con Marcelo Estigarribia vs. River Plate y Melgar con David Villalba vs. Universidad Católica de Ecuador (ambos desde las 18.15), Independiente de Cecilio Domínguez vs. Rionegro Águilas, Atlético Mineiro vs. Unión La Calera y Sporting Cristal vs. Unión Española de Maurito Caballero (todos desde las 20.30). Ver infografía.

El vencedor del choque entre Unión La Calera de Chile vs. Atlético Mineiro, irá ante el vencedor de Botafogo vs. Sol de América en octavos.

Mientras que de dar vuelta su serie Deportivo Santaní, jugará ante el vencedor de la llave entre Royal Pari de Bolivia ante Macará de Ecuador, que están adelante los bolivianos por 1-0.