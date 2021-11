Se debe renegociar el Tratado, dice Mateo

El ex titular de la binacional declaró que el Consejo de Administración de la entidad demostró en varias ocasiones que se puede modificar el Tratado de Itaipú porque incluso hubo una época en donde el precio de la tarifa fue un precio político, porque Brasil estaba mal económicamente.

“Después del 2023 se va tener que negociar el tratado en sí (...). El Anexo C se podría discutir en cualquier momento”, aseveró Mateo Balmelli.

Agregó que Paraguay debe integrarse al mercado de comercialización de la energía en Brasil y resolver cómo hacer para que Itaipú produzca más energía que la actual.

Otro que apuesta por comercializar la energía en el mercado brasileño es Pedro Ferreira, ex titular de la ANDE, quien subrayó a la 1080 AM que por una cuestión estratégica “Brasil no quiere que ingresemos a su mercado”, aunque solo se necesita la firma de Jair Bolsonaro.