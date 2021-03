Se conocerán nominados a los Oscar

Una de las singularidades de estos Oscar de la pandemia es que en ellos podrán competir películas que se hayan estrenado directamente por streaming y sin pasar por los cines. Pero la incertidumbre es la tónica dominante sobre unos Oscar de los que no se sabe gran cosa más allá de que se celebrarán el 25 de abril (la fecha original era el 28 de febrero).

Sin la posibilidad de hacer una enorme fiesta con alfombra roja, glamur en cada esquina y alta concentración de estrellas por metro cuadrado, la Academia apunta por el momento a una gala presencial con retransmisiones en directo desde diferentes lugares, incluido el Dolby Theatre en Los Ángeles (EEUU).

Al margen de las dudas sobre cómo se celebrarán los Oscar, lo que sí parece claro es que Nomadland, la aclamada película de Chloé Zhao, figura en lo más alto de las quinielas para las nominaciones. Con Frances McDormand como protagonista, Nomadland llega impulsada por su triunfo en los Globos de Oro, donde se llevó los galardones a mejor película dramática y mejor dirección. Le acompañan como posibles contrincantes en esta categoría, The Trial of the Chicago 7, Minari, Mank, Promising Young Woman, entre otras. (EFE)