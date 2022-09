Se cierra la Fase 1 del Nacional C17

Hoy, en las localidades de Concepción y Vallemí, se define la última fecha de la Fase de grupos del Nacional Categoría 17 años que organiza la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón.

La programación en el Lengua Rague concepcionero, por la ronda 4 del Grupo A desde las 18:30: Presidente Franco vs. Antequera, Carmen del Paraná vs. San Antonio y Concepción vs. Caaguazú.